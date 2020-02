Avión que repatriará a colombianos ya salió de Wuhan

redacción internacional

Luego de un pequeño retraso, la misión “Regreso a casa”, con la que el gobierno colombiano busca repatriar a los connacionales que se encontraban en Wuhan, continuó su ruta. La aeronave ‘Jupiter’ de la Fuerza Aérea de Colombia despegó de China a las 12:30 (hora colombiana) con destino a Mumbai (India), donde hará una parada técnica sobre las 19:00 (hora de Colombia). Después de esto, la aeronave hará una segunda parada en Madrid (España), donde se espera que llegue a las 7:30 del jueves 27 de febrero. Allí el avión esperará por dos horas, antes de alzar vuelo hacia Bogotá. Le recomendamos: ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial?

“Cuando el avión aterrice en la capital colombiana, el Ministerio de Salud estará a cargo del tiempo de aislamiento preventivo de los connacionales, de sus familiares, de la tripulación y otros miembros de la misión, bajo los más estrictos protocolos definidos para este tema”, indicó la Cancillería de Colombia.

¡Inicio el regreso a casa! Colombianos en Wuhan ya están en el aeropuerto esperando el avión de la @FuerzaAereaCol que los traerá a Colombia. La aeronave ya aterrizó en la ciudad china pic.twitter.com/cTsiy6CATP — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 26, 2020

El Ministerio de Salud ha trabajado para asegurar que todos los procedimientos requeridos se realicen en esta misión de repatriación con las máximas condiciones de bioseguridad tanto para quienes viajan en la aeronave como para la comunidad local. En la aeronave viajan, además de los miembros de la tripulación, 15 connacionales, incluidos dos funcionarios de Cancillería que acompañan la misión. Además, el vuelo traerá a la esposa e hijo de uno de los repatriados, ambos de nacionalidad china, y a la esposa de otro connacional, de nacionalidad venezolana.

“Por razones humanitarias, el Gobierno de Colombia también traslada a tres mexicanos y cinco españoles cuya repatriación se ha definido en coordinación con las autoridades de salud de sus respectivos gobiernos”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Los que vienen de Wuhan son pasajeros sanos, no tienen signos de coronavirus. Se han utilizado equipos especiales para evitar que los tripulantes de la aeronave puedan infectarse”, destacó José Leber Imbachi, oficial de Salud Pública y Emergencias de la Cruz Roja. El COVID-19 ha despertado psicosis en varias zonas del mundo, causando cierres de fronteras, desabastecimiento en mercados y el desplome de bolsas de valores. En los medios de comunicación se ha visto un gigantesco despliegue sobre la situación, acaparando los titulares y portadas de prensa. Sin embargo, como dice el físico Alberto Sicilia, no hay que entrar en pánico, pero tampoco caer en la complacencia. Hay que utilizar la razón y la información científica disponible.

El Doctor Bruce Aylward de la Organización Mundial de la Salud apuntó este martes que cientos de miles de personas en China no se han contagiado del coronavirus gracias a la agresiva respuesta del gobierno. “Esta es una epidemia que evoluciona muy rápido y que tenemos que abordar rápidamente para evitar una pandemia…El mundo simplemente no está listo para el coronavirus. No hay que prepararse, hay que estar listos porque va a llegar muy rápido”, advierte. Algunos colombianos han manifestado angustia tanto por el despliegue de la repatriación de connacionales que se encontraban en Wuhan como por su propia evacuación.

Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China, le aseguró a El Espectador que las condiciones de salud de quienes viajan en el avión han sido chequeadas oportunamente.

“Una vez lleguen al aeropuerto tendrán una revisión médica por parte de personal médico chino y un chequeo posterior por parte del personal médico colombiano que viene en el avión. Quien presente el menor síntoma en cualquiera de las dos revisiones no será autorizado a abordar. Ya se acordó con las autoridades locales que los vehículos permanecerán hasta que el avión despegue y si llega a haber algún caso, ellas determinarán si se devuelve inicialmente a un hotel, donde se le hará monitoreo, o de una vez a un hospital”, dijo Monsalve.