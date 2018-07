Avión ultraliviano cayó en Sao Paulo y dejó al menos un muerto y seis heridos

-EFE

Una persona murió y otras seis quedaron heridas al caer una pequeña avioneta este domingo en la pista del aeródromo Campo de Marte de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, e incendiarse tras el choque, informaron fuentes oficiales.



El Cuerpo de Bomberos informó que los cinco pasajeros consiguieron abandonar la aeronave, pese a que cuatro sufrieron traumatismo craneal, y que el copiloto, con heridas de mayor gravedad, tuvo que ser llevado con ayuda debido a que quedó atrapado entre los escombros. El piloto, que también había quedado atrapado en la cabina, no logró ser rescatado con vida.



El accidente ocurrió cuando la aeronave, un bimotor turbohélice BE9L fabricado por la Hawker Beechcraft en 2008, intentaba aterrizar en la pista de Campo de Marte, en la zona norte de SaoPaulo. El piloto tuvo que volver a levantar vuelo cuando ya había retirado el tren de aterrizaje tras un intento fallido, pero no consiguió estabilizar el aparato y terminó estrellándose.



Según testigos, tras el choque fue escuchada una fuerte explosión y percibido un incendio que destruyó gran parte de la aeronave y que obligó a los bomberos a enviar seis vehículos para controlar el fuego.



Campo de Marte es un pequeño aeródromo en el que operan principalmente empresas que ofrecen vuelos para ejecutivos y transporte aéreo en pequeñas aeronaves. La avioneta siniestrada, con capacidad para siete pasajeros y de propiedad de la empresa fabricante de plásticos Videplast, había despegado a las 3:30 p.m. de Videira, municipio en el estado de Santa Catarina y en donde tiene sede la compañía.



Según voceros de la empresa, los pasajeros eran dos de los propietarios de Videplast, uno de los cuales estaba acompañado por dos hermanos y un hijo de 17 años. La Agencia Nacional de Aviación Civil informó que la aeronave tenía sus revisiones periódicas al día.



Este es el tercer accidente aéreo con pequeñas aeronaves en los últimos tres días en Brasil, tras los registrados el viernes en el estado amazónico de Pará y en el litoral del sureño estado de Santa Catarina.



El primer accidente ocurrió en la tarde del viernes en un área boscosa de Sao Félix do Xingú, municipio en el estado amazónico de Pará, y provocó la muerte inmediata de tres personas: una pareja de 73 y 72 años y un niño de 10 años.



Los otros dos ocupantes de la avioneta, Cristiano Felipe Rocha Reis y Robson Cintra, respectivamente piloto y copiloto de la aeronave, sobrevivieron al impacto pero sufrieron graves heridas y quemaduras y siguen ingresados en un hospital del estado de Goiás. Poco antes del accidente, Rocha Reis publicó en una red social que ese sería su último vuelo como piloto profesional.



La avioneta, un modelo 210L de Cessna fabricado en 1976, había despegado hacia las 13.30 hora local (16.30 GMT) del viernes de Ourilândia do Norte, municipio en el interior del estado de Pará, y los pilotos reportaron un problema mecánico antes de intentar un aterrizaje de emergencia.



La otra aeronave accidentada, un modelo Conquest 180, al parecer cayó al mar al final de la tarde del viernes frente al litoral del estado de Santa Catarina (sur) y su único ocupante, el piloto José Ubirajara Moreira da Silva, de 68 años, aún no ha sido localizado por los equipos de búsqueda.



El aparato y su piloto son buscados por embarcaciones de la Marina y aviones de la Fuerza Aérea en una zona del océano Atlántico frente al litoral del municipio de Itapema.



Los equipos de rescate han retirado del mar hasta ahora parte de lo que sería el fuselaje de la aeronave, así como una mochila y algunas pertenencias del piloto, que fueron arrastradas por las olas hasta la playa. La aeronave, con una autonomía de vuelo de cerca de tres horas, se reportó por última vez tras despegar del aeroclub de la ciudad de Itanhaém.