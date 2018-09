Basora en llamas, manifestantes iraquíes prenden fuego al consulado de Irán

Centenares de protestantes irrumpieron en el consultado de Irán en Basora, Irak, y le prendieron fuego durante el cuarto día consecutivo de manifestaciones por la calidad de los servicios públicos en la ciudad. Ante el edificio se agolpaban miles de personas que habían salido a la calle para protestar por la calidad de los servicios públicos en la ciudad. Las protestas, que empezaron el pasado lunes, han causado la muerte de al menos 12 personas y varios choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad iraquíes. Le puede interesar: Ver más: Cuatro países del mundo podrían sufrir crisis de agua como la de Ciudad del Cabo

La provincia de Basora, al sur de Irak, es escenario de grandes manifestaciones en las que los manifestantes demandan la mejora del suministro del agua, electricidad y la asistencia sanitaria. Los protestantes han prendido fuego a varios edificios gubernamentales y sedes de partidos políticos. Una fuente de seguridad de Basora dijo que "los manifestantes enfadados" han incendiado el edificio del Gobierno provincial de Basora donde se realizan las reuniones y la residencia donde el gobernador recibe a los invitados, además de la vivienda del vicepresidente del Parlamento de la provincia, todos ellos en la capital de la región.

