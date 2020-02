Bernie Sanders, ¿el rival demócrata que quiere Donald Trump?

redacción internacional

El senador Bernie Sanders encabeza la carrera por la nominación demócrata y consolida el primer lugar para convertirse en el rival del presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Sanders ganó en Nevada con un amplio margen, seguido por el exvicepresidente Joe Biden, a quien cada vez se le complica su candiatura.

"Vamos a ganar las primarias demócratas", dijo Sanders en un mitin en San Antonio, en Texas, en el que destacó la diversidad de su base de apoyos, que en esta campaña ha estado muy orientada hacia el voto latino, que "Tío Bernie" quiere conquistar, en un ciclo electoral en el que se proyecta que 32 millones de hispanos estén habilitados para sufragar.

Ver más: Las propuestas que tienen a Bernie Sanders como favorito

"En Nevada articulamos una coalición multigeneracional y multiracial que no sólo va a ganar Nevada, va a arrasar a nivel nacional", dijo Sanders a la multitud que coreaba su nombre, en un estado clave que vota el "Súper Martes". En su discurso - en el que reiteró sus promesas de una reforma de salud, una lucha contra el cambio climático, un mayor control de la tenencia de armas y un alza del salario mínimo - recordó que su padre era un inmigrante que llegó a Estados Unidos sin dinero y sin saber inglés.

Y como suele hacer desde que Bernie Sanders anunció su candidatura, Trump salió en su defensa (a su manera). El Presidente fue el primero en felicitar al candidato por su triunfo en las primarias de Nevaada. En su cuenta de Twitter señaló que "el loco Bernie" parece estar encabezando la contienda. Biden y el resto parecen debilitados", dijo. Y agregó: Felicitaciones Bernie & no dejes que te lo quiten".

El viernes, Sanders fue salpicado por informes de supuestos intentos de Rusia de favorecerlo, que el senador rechazó, lanzando una advertencia al presidente ruso, Vladimir Putin. Y entonces, Trump tuiteó: "Según los informes, el Kremlin respalda la oferta de Bernie Sanders para ganar la Casa Blanca", tuiteó Trump. "¿Por qué alguien no me dijo esto?".

Ver más: Bernie Sanders arremete contra Rusia, ante reportes de interferencia electoral

El diario The Washington Post afirmó el pasado viernes que Moscú habría intervenido a favor de Sanders, información negada por el veterano legislador socialista. "No considero a Putin como un buen amigo, al contrario de Donald Trump", dijo. "Francamente, poco me importa saber a quién quiere Putin como presidente. Mi mensaje a Putin es claro: quédese al margen de las elecciones estadounidenses", agregó.

¿Buscan los rusos ayudar a Sanders para impulsar a Trump? La pregunta parece pertinente, teniendo en cuenta que el magnate republicano está convencido de que le será más fácil el triunfo en noviembre si tiene como rival a un demócrata más viejo que él y con un discurso muy volcado a la izquierda, lo que le dificultaría obtener el voto de los electores de centro. La revelación de la nueva injerencia rusa fue realizada durante una reunión informativa de inteligencia con legisladores que debía permanecer secreta.

¿Quiere Trump a Sanders como rival?

Cuando lanzó su candidatura, Trump le dedicó este tuit: "El Loco Bernie acaba de entrar en la carrera (electoral). Le deseo lo mejor”. Y es que en repetidas ocasiones el presidente ha expresado su simpatía por Sanders. “Será interesante ver cómo le va. Creo que lo que le pasó a Bernie no fue muy agradable, creo que se aprovecharon de él. Hizo una gran campaña y no fue tratado con respeto por Clinton”, declaró Trump a los periodistas cuando el senador fue derrotado por Hillary Clinton para ganar la nominación demócrata en 2016.

Trump suele explotar la información filtrada por WikiLeaks en la que varios correos electrónicos mostraron que durante las elecciones de 2016 el Comité Nacional Demócrata (DNC) conspiró para debilitar a Sanders para favorecer la candidatura de Clinton. . “Bernie Sanders ha sido tratado terriblemente por los demócratas, tanto con delegados como con otros”, recuerda frecuentemente Trump.

Ver más: Fortalezas y debilidades de Bernie Sanders

El mandatario, además, dijo que Sanders le gusta debido a su postura sobre comercio exterior, en la que “de alguna forma” ambos coinciden, aunque consideró que el senador no sabría “qué hacer” con los réditos económicos de una política proteccionista. “Personalmente, creo que ya perdió su oportunidad”, zanjó finalmente Trump.

Si Trump prefiere a Sanders es un mito, de acuerdo con analistas, pues el senador puede ganar ese público inconforme con Trump al que el republicano no llegará y que podría definir las elecciones. De acuerdo con encuestas a nivel nacional, en este momento, Sanders podría derrotar al actual presidente en unas elecciones. Sin embargo, hay encuestas que señalan que Donald Trump está mejorando su aprobación en encuestas, por primera vez en los últimos meses.

"Lo de Trump es lo de siempre, cálculo político y crear teorías de conspiración que, al final, sólo lo favorecen a él", señaló CNN. "Es alguien a quien le gusta interpretar a la víctima, le gusta creer que cualquier lucha que tenga no es el resultado de sus propias deficiencias, sino más bien porque, bueno, todos están en contra de él. La idea de que Sanders es víctima de una conspiración a gran escala apela directamente a los instintos más básicos de Trump", agrega CNN.

¿Le ganaría Sanders a Trump?

Un estudio de Public Policy Polling reveló hace unos meses que Sanders vencería con más facilidad a Trump que cualquier otro demócrata, pues se llevaría el 14% de los votos republicanos destinados a trump. Ningún otro conseguiría tanto apoyo entre los votantes del actual presidente. Donald Trump recibiría más apoyo que Sanders en el sector masculino (46% frente al 44%) y entre la comunidad blanca (48% frente al 45%). En el resto de categorías, el demócrata saldría vencedor.

Ver más: Bernie Sanders, la ficha que Trump podría necesitar

De acuerdo con The Washington Examiner, "los demócratas están ahora un paso más cerca de tener un socialista declarado en su boleto. En un momento en que el desempleo está en su punto más bajo en 50 años, se enfrentarán a un sistema capitalista que es responsable de difundir más libertad, acabar con el hambre y sacar a más personas de la pobreza que cualquier otro sistema en la historia mundial. Si ha llegado el momento de la revolución socialista de Sanders, la mayoría de los votantes estadounidenses aún no lo saben".

El diario señala que, "las personas en los Estados Unidos actualmente tienen una confianza récord en sus finanzas personales, con casi el doble del mismo número de encuestas de Gallup. Los participantes informaron que ahora están mejor financieramente que hace un año que en 1977". Y advierte que los demócratas la tendrían muy difícil si Sanders gana la nominación.

Otros analistas, por otra parte, ven en Sanders la mejor opción para derrotar a Donald Trump. El documentalista Michael Moore aseguró en una entrevista que cree que el senador derrotaría a Trump porque éste "está muy debilitado". Además, agregó, "el capitalismo y la forma codiciosa del capitalismo, especialmente, la que tenemos ahora, es el núcleo de muchos de los problemas de los que estamos hablando”.