Tras las elecciones del 9 de agosto, en las que el presidente por 26 años, Alexandr Lukashenko volvió a ganar en las urnas, las manifestaciones no han cesado; la violencia para reprimir a los manifestantes preocupa. ¿Qué está pasando en Bielorrusia?

Bielorrusia no encuentra la calma desde el pasado 9 de agosto, cuando en unas polémicas elecciones, el actual presidente, Alexandr Lukashenko, se impuso ante sus rivales con el 80% de los votos. Este hombre, que lleva en el poder 26 años, aseguraba así su permanencia en el poder cinco años más. Desde entonces, estallaron las protestas en todo el país, pero principalmente en Minsk, la capital.

Los manifestantes han sido atacados con violencia por parte de las fuerzas de seguridad que aceptaron haber usado balas reales (no de goma) para dispersar las protestas, que hoy dejan centenares de heridos y dos muertos.

Este miércoles tendrá lugar una cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas para analizar la situación. Alemania, que ostenta la presidencia temporal del bloque, ha amenazado con extender las sanciones ya decididas la semana pasada a raíz de la violencia. Bielorrusia fue además tema de una llamada telefónica este martes entre el presidente ruso Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel.

Alemania sostiene que el gobierno bielorruso debe “renunciar a la violencia” y a dialogar con la oposición. Rusia a su vez advirtió contra “cualquier intento de injerencia extranjera” y abogó por una “normalización rápida de la situación”.

Las protestas exigen también la libertad de Serguei Tijanovski, el marido de la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya; este hombre está preso desde el 29 de mayo, es un conocido bloguero que había presentado su candidatura en la presidencial contra el jefe del Estado, pero que tras ser detenido e impedido de ser candidato su esposa asumió la candidatura.

Tijanovski está acusado de “turbar el orden público” y puede ser condenado a varios años de prisión. Su esposa, Svetlana Tijanóvskayam está refugiada en Lituania, pero ha dicho estar dispuesta a “asumir sus responsabilidades” para gobernar el país.

La oposición, que el domingo congregó a más de 100.000 personas en la mayor manifestación de la historia del país, denuncia fraudes masivos y reclama a Lukashenko que entregue el poder a Svetlana Tijanóvskaya.

“Hasta que no me maten, no habrá elecciones”

Desafiante, Lukashenko repitió el lunes que no tiene planes de dejar el poder. “Nunca haré algo bajo presión”, declaró. “Hasta que no me maten, no habrá elecciones”, espetó desafiante. Sin embargo, luego matizó que estaba dispuesto a organizar nuevas elecciones pero tras la adopción de una nueva Constitución, sin dar más detalles.

Desde Lituania Tijanóvskaya, profesora de inglés de formación, volvió a rechazar los resultados de la elección e instó al jefe del Estado a dejar el poder. Un “consejo de coordinación” para la transición del poder ha sido formado con tal efecto por la oposición. Su primera reunión se celebra este martes, según la opositora Maria Kolesnikova. Está integrado entre otros por Svetlana Aleksiévich, premio Nobel de literatura.

El presidente bielorruso, Alexandre Lukashenko, acusó el martes a la oposición de querer “usurpar el poder” tras diez días de manifestaciones y huelgas. Lukashenko calificó el “Consejo de coordinación” creado por la oposición de “intento de usurpar el poder”, en declaraciones ante su Consejo de Seguridad, según la agencia estatal de prensa Belta.

Más huelgas

Empleados de la emblemática fábrica de tractores MTZ, cuya producción se exporta a toda la ex Unión Soviética, indicaron a la AFP que miles de ellos hicieron huelga. ”Hemos previsto participar en todas las huelgas pacíficas, acciones de protesta (...) para que el gobierno se dé cuenta finalmente de que se enfrenta a su propio pueblo”, declaró a la AFP Ilia Rybkine, un empleado de 30 años.

Maria Kolesnkikova, uno de los rostros de la oposición bielorrusa aliada a Tijanóvskaya , habló también delante de MZKT.

Por otro lado, unas 600 personas se concentraron delante de la sede de la cadena televisiva gubernamental, según la prensa bielorrusa. Varios de los presentadores de noticias de la cadena renunciaron estos últimos días.

Según el sitio de información tut.by, empleados del productor de potasio Belaruskali anunciaron su intención de hacer huelga. Bielorrusia es uno de los mayores productores de potasio del mundo.