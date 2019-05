Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, anuncia su candidatura a la presidencia de EE. UU.

- Redacción Internacional con información de agencias

Bill de Blasio, el polémico alcalde de Nueva York anunció este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, convirtiéndose en el vigésimo tercer demócrata que aspira a suceder a Donald Trump. De Blasio comenzó su campaña enfrentándose directamente con el mandatario. Lea también: ¿Quién es Bill de Blasio, el alcalde triunfador que no le gusta Trump?

"Hay que parar a Donald Trump. Soy Bill de Blasio y me postulo para presidente porque es hora de que pongamos a los trabajadores primero", dice el alcalde en un video publicado en YouTube.

Durante años, De Blasio ha buscado posicionarse como un líder nacional progresista, por lo que ha resaltado logros de su paso por la alcaldía de Nueva York como en los campos de educación y economía. Sin embargo, el alcalde ha sido objeto de varias consultas de ética, pues los fiscales de la ciudad descubrieron que hizo consultas en nombre de donantes a su campaña. La mayoría de neoyorquinos piensan que no debería lanzarse a la presidencia, pero el se lo ha tomado con gracia. “Me alegra haber unificado a la gente de Nueva York”, dijo en respuesta a las críticas.

De Blasio fue elegido con la promesa de reducir las desigualdades tras 12 años de gestión del multimillonario Michael Bloomberg, es uno de los aspirantes presidenciales con posturas más a la izquierda, como las del también candidato Bernie Sanders. A sus 58 años, el alcalde menciona en su anuncio de tres minutos las políticas que ha implementado en la primera ciudad estadounidense para favorecer a las "familias trabajadoras" desde que inició su mandato en enero de 2014. Le puede interesar: Así lucen los candidatos demócratas para la presidencia de EE. UU. en 2020

"Hay mucho dinero en el mundo, hay mucho dinero en este país, está en las manos equivocadas", dice en el video, una frase que ha repetido muchas veces en Nueva York.

Refiriéndose a "camareros, lavaplatos, empleados de tienda y pequeños empresarios, que son la columna vertebral de Nueva York", De Blasio defiende la subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, la baja por enfermedad remunerada, la extensión de la cobertura médica a la salud mental o la educación infantil gratuita.

En el video también interviene su esposa, Chirlene McCray, que ha estado muy involucrada en la gestión local de su marido a través de iniciativas de salud mental, y asegura que los ciudadanos "agradecen" a De Blasio sus políticas, que "marcan una diferencia en la vida de las familias".

El político demócrata, que considera a Trump un "matón", pero dice saber "enfrentarse" a él, critica la separación de familias inmigrantes en la frontera con México, recuerda que la ciudad tomó medidas legales para apoyarlas y reniega también de la salida de EE. UU. del Acuerdo climático de París.

A este respecto, De Blasio muestra imágenes en un mitin en el que propone un "Green New Deal" neoyorquino, un paquete de medidas medioambientales, precisamente después de protagonizar el pasado lunes un acto de protesta en una propiedad de Trump para advertirle de que lo multará si no reduce las emisiones de gas de efecto invernadero.

"Como presidente, me enfrentaré a los ricos y a las grandes corporaciones, no descansaré hasta que este Gobierno sirva a la gente trabajadora. Como alcalde de la mayor ciudad de EE. UU. he hecho esto. Donald Trump debe ser frenado, lo he vencido antes y lo haré otra vez", concluye De Blasio.

Se espera que el alcalde aparezca esta mañana en el popular programa matutino "Good Morning America", del canal ABC, y ofrezca más detalles sobre su candidatura, sobre la que llevaba especulándose meses, antes de partir a los estados de Iowa y Carolina del Sur, según informaron medios locales.