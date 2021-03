Cuatro días después, el Ever Given sigue exactamente donde lo dejaron. La situación es de bloqueo absoluto en el paso del Suez. Esto es lo que debe saber.

El bloqueo en el Canal de Suez, ocasionado por el enorme carguero Ever Given desde el pasado martes, está generando gran preocupación en el comercio internacional. Para ponerlo en perspectiva, cada hora que pasa con el paso cerrado le cuesta a la economía global un estimado de US $400 millones. Esto se traduce en poco más de US $9 mil millones al día.

El usuario de Twitter Tom Neill, fundador de la página de gráficos Time to Spare, creó la página web Is that ship still stuck? (¿Ese barco todavía está atascado?) en la que informa la situación actual del Ever Given y el costo que ha dejado el bloqueo hasta el momento. Según indica su página, el bloqueo ha costado más de US $43 mil millones hasta la tarde del sábado.

Pero, ¿por qué causa tanto impacto? Estas son algunas preguntas que puede estar haciéndose sobre el bloqueo en el Canal de Suez.

¿Qué es el Canal de Suez y por qué es tan importante?

No es el Canal de Panamá, pero el paso de Suez es importante para el transporte de productos en todo el mundo, incluida América Latina, pues permite que sea mucho más directo. Gracias a este paso se puede transportar de Europa a Asia y viceversa sin la necesidad de circunnavegar toda África, así que se ahorran días de viaje. Se estima que por ahí pasa el 10 % del comercio global. Fue construido en el siglo XIX y está ubicado en Egipto, y conecta a Puerto Saíd en el mar Mediterráneo con el océano Índico.

¿De dónde es el barco que encalló y por qué pasó?

El Ever Given, de 400 metros de largo y 60 de ancho, fue registrado en Panamá y es operado por la empresa taiwanesa Evergreen Marine. Una de las primeras teorías es que los fuertes vientos desviaron al barco de su ruta e hicieron que encallara. Pero las autoridades portuarias han descartado que se trate de eso, y han apuntado que pudo ser un error técnico o humano.

Si bien se han registrado encallamientos accidentales, hace años no se presentaba un bloqueo de esta magnitud. En 2004, un buque ruso quedó varado y causó un cierre de tres días.

¿Qué pasa si se queda ahí?

No solo los propietarios de los barcos que se encuentran atascados y las compañías que transportan sus productos se ven afectados, los consumidores también pueden sentir el golpe por el bloqueo.

El café, el papel higiénico y la gasolina podrían escasear en el mundo en unos días si no se reactiva el paso. Los efectos ya se han visto. Por ejemplo, se registró un incremento del precio del Brent, que superó los US $70. Y la compañía brasileña Suzano SA, que produce la pulpa de madera con la que se crea el papel higiénico, ha retrasado sus envíos por el estancamiento de los contenedores marítimos en el Suez. Nescafé también se ha visto afectada por el bloqueo, pues los barcos transportan contenedores llenos de café robusta, con el cual hace su café instantáneo.

¿Cómo salir de esta crisis?

Se han intentado varias estrategias para reflotar el barco: jalarlo con remolques, dragar la zona debajo del casco y excavar el dique en el que se encuentra atascada la proa, pero debido al peso de la nave todos los esfuerzos se han visto frustrados. Según Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el bloqueo podría durar unos días más, incluso semanas. Si la situación continúa así, la compañía encargada del Ever Given retirara contendedores de la parte delantera para que sea más fácil liberar la nave.

Y aún cuando el equipo del canal logre reflotar la nave, los problemas no habrán terminado. Hay cerca de 300 embarcaciones navegando por cada extremo y que llegarán a puertos ya ocupados. Tal embotellamiento genera demoras adicionales. Por esta razón, algunos barcos, incluido el Ever Greet, la embarcación hermana del Ever Given, han optado por desviarse y rodear África para evitar más retrasos.