Bomberos controlan incendio en Torre Trump

Los bomberos de Nueva York indicaron que el fuego se registró en la planta 50 del edificio, y que allí acudieron equipos de bomberos de cuatro diferentes estaciones.



El incendio comenzó hacia las 6:00 p.m y el departamento de bomberos difundió una foto en la red social Twitter en la que se ven llamas saliendo de cuatro ventanas del edificio.



Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés), una persona resultó con heridas graves. La víctima no fue identificada y en principio se desconocen detalles.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian reported. (Photo credit: @nycoem) pic.twitter.com/0Smiljyupg