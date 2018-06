Bomberos intentan controlar incendio en un hotel de lujo en Londres

Unos 120 bomberos combatían este miércoles por la tarde un incendio en el Hotel Mandarin Oriental del barrio londinense de Knightsbridge, cerca de los lujosos grandes almacenes Harrods, del que se ignora si provocó víctimas.

Los bomberos recibieron el aviso a las 3 de la tarde hora local y despacharon al lugar "a unos 120 bomberos" y 20 camiones, según una nueva cifra de efectivos en el lugar.

"Equipos de bomberos de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea y otros cuarteles de los alrededores" participaban en la extinción del fuego en el hotel, un edificio de ladrillos rojos de 12 pisos del que ascendía una espesa columna de humo negro, visible desde varios puntos de la ciudad.

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD