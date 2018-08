Colombia liderará coalición contra "dictadura" en Venezuela

Redacción internacional con información de EFE y AFP

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, fijó la política del gobierno entrante de Iván Duque frente a la administración de Nicolás Maduro, a la que el nuevo mandatario tachó en el pasado de "dictadura".

Frente al tema aseguró que Colombia continuará “buscando el fortalecimiento de una gran coalición democrática internacional que actúe en forma coordinada y eficaz, con el fin de que el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger, en procesos libres, transparentes y con plenas garantías, el gobierno que desee tener".

Esto se le suma a las declaraciones de Duque en su discurso de posesión, donde mencionó que promoverá "la defensa de los valores democráticos" y el rechazo y denuncia de "cualquier forma de dictadura en el continente americano".

De igual forma, Holmes Trujillo afirmó hoy durante una rueda de prensa que no ha recibido de Venezuela la solicitud de extradición de cinco personas que se encuentran en Colombia, las cuales son acusadas de estar implicadas en el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

"Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello, pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia", afirmó.

Entre las cinco personas aparentemente implicadas se encuentran el diputado opositor, Julio Borges; un funcionario colombiano de nombre Mauricio Jiménez, y los venezolanos Gregorio José Yaguas, Gilbert Escalona Torrealba y Oswaldo García Palomo, este último coronel retirado de la Fuerza Armada.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó el día de ayer que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, "la información precisa" que vincula a estas cinco personas con el supuesto ataque con explosivos del cual salió ileso Maduro y que dejó siete heridos.

Por su parte, Borges, supuesto implicado en el ataque, habló el pasado miércoles con la AFP en Bogotá a propósito de la decisión del oficialismo venezolano de despojarlo de la inmunidad y procesarlo por su supuesta vinculación. "Me siento seguro en Colombia, me siento agradecido. El acto que sucedió no existe políticamente ni legalmente", comentó.

El canciller Trujillo retomó el tema y dijo que si llega la solicitud analizarán "qué es lo que se presenta, y si no llega el tema queda absolutamente superado".