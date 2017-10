Cancilleres latinoamericanos piden revisión del sistema electoral de Venezuela

redacción internacional

Los Cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron en Toronto (Canadá) para evaluar la situación por las últimas elecciones regionales de Venezuela.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, "Chile no será parte de un simulacro de diálogo" con Venezuela. "Los cancilleres del Grupo de Lima mantenemos nuestra inquebrantable decisión de continuar haciendo los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que Venezuela vuelva a tener un orden democrático constitucional", afirmó Muñoz y añadió que, si no se cumplen una serie de condiciones para la celebración de elecciones con garantías democráticas, "Chile no será parte de un simulacro de diálogo".

"Se ha hablado mucho de una solución política. Eso es lo que queremos. Pero un diálogo que sea solamente un simulacro, una escenificación, Chile no apoyará tal tipo de iniciativa. Si hay una salida política y negociada tendrá que ser de buena fe, creíble, real", declaró.

"Y necesitamos también que haya unidad de la oposición, unidad efectiva. Y también acuerdo programático de la oposición. Sin esos elementos, evidentemente, una salida política y negociada a la crisis de Venezuela es muy difícil. Pero seguimos empeñados en este camino porque sabemos que la crisis humanitaria de Venezuela es enorme", agregó.

Al final de la cita los cancilleres emitieron un comunicado en el que piden revisar el sistema electoral venezolano, empezando por la "renovación del Consejo Nacional Electoral", piden que se siga promoviendo el diálogo para solucionar la crisis y reafirman que no reconocen a la Constituyente instalada por Maduro en agosto. Este es el comunicado:

Rechazo constituyente de Venezuela

1. Reiteran su rechazo a los obstáculos, actos de intimidación, manipulación, coacción social y condicionamiento del voto, entre otras irregularidades que caracterizaron las elecciones regionales celebradas en Venezuela el 15 de octubre pasado, y consideran urgente la revisión del sistema electoral, incluyendo en particular, la renovación del Consejo Nacional Electoral con miembros nombrados por la Asamblea Nacional y la publicación de un cronograma de elecciones, las que deben ser supervisadas por observadores electorales independientes.

2. Exigen la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las medidas arbitrarias de inhabilitación de líderes políticos de oposición, así como de las restricciones a su libre circulación.

3. Reafirman su decisión de no reconocer los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente y reiteran su pleno respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa.

4. Deploran que el Gobierno de Venezuela no permita el acceso a la ayuda internacional para atender las necesidades básicas de la población, en particular en materia de salud y alimentación, cuando la comunidad internacional está siendo testigo de la agudización de la crisis humanitaria en ese país. Según fuentes autorizadas, la desnutrición infantil se ubica en un 11.4%, equivalente a un estado de crisis según estándares mundiales, la deserción escolar en primaria se ha incrementado en un 45%, y la canasta básica aumentó 343% en el último año. En materia de salud, 85% de las personas que requieren medicamentos no logran conseguirlos y enfermedades que hasta el 2014 se creían erradicadas, como la malaria, se han incrementado en 76%.

ONU y la crisis en Venezuela

5. Solicitan al Secretario General y al sistema de las Naciones Unidas que contribuyan a atender dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos. Encargan a los Cancilleres de Canadá y de Perú que así lo expresen al Secretario General.

6. Expresan su preocupación por el éxodo de miles de venezolanos, situación que continúa agravándose y representa un enorme desafío para los países de la región y en especial para los países limítrofes.

7. Declaran que un acuerdo negociado entre ambas partes, con acompañamiento internacional y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la oposición, es la única salida pacífica para la crisis actual. Reiteran su disposición a apoyar todo esfuerzo de negociaciones creíbles y de buena fe. Exhortan a las diferentes fuerzas de oposición a mantener su unidad, ofreciendo un frente común programático, como condición indispensable para lograr la solución de la crisis venezolana.

8. Reafirman su compromiso de mantenerse vigilantes sobre la situación en Venezuela a nivel de Cancilleres y adoptar las medidas que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país.

9. Deciden reunirse en Chile en enero del 2018.