Candidatura de Lula da Silva se definirá la próxima semana

Agencia Anadolu

El juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que tiene a su cargo la operación Lava Jato dijo que la próxima semana se podría analizar un recurso de libertad presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El magistrado Edson Fachin pidió “celeridad” en el caso. El máximo tribunal judicial está compuesto por 11 jueces, algunos nombrados durante el periodo de Lula, entre 2003 y 2010.

El anuncio se da a dos semanas de vencerse el plazo para que el exmandatario pueda inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, el 15 de agosto.

Sin embargo, independiente de si es puesto en libertad o si va a prisión domiciliaria, Lula debe enfrentar a la justicia electoral y convencerle de que no está inhabilitado para ser candidato.

Este mismo jueves el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Luiz Fux, dijo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) “no es elegible”.

La afirmación se da al conocerse que Fux rechazó una petición de un ciudadano para bloquear la candidatura del expresidente antes del período de registro, según señala la agencia estatal de noticias de Brasil, EBC.

Sin embargo, en su decisión, el magistrado reconoció la “evidente inelegibilidad” de Lula, pero dijo que no puede decidir sobre una cuestión que no ha sido formalmente inscrita.

El presidente del TSE ordenó archivar el pedido del abogado alegando que la justicia no se puede pronunciar al respecto, por un lado, hasta que la candidatura no esté formalmente inscrita, y por el otro, sobre un recurso presentado por un jurista que no representa ningún partido político o una de partes interesadas en la decisión.

Lula es precandidato a la Presidencia brasileña, pero puede ser impedido por la Ley de Ficha Limpia, aprobada cuando él era mandatario, debido a su condena en la segunda instancia. Esta Ley determina que los condenados por un tribunal colegiado de segunda instancia quedan inhabilitados por un período de ocho años con el fin de enfrentar la corrupción.

El expresidente está en prisión desde el pasado 7 de abril, pero lidera con más de 30% todos los sondeos de intención de voto para las presidenciales.