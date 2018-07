Caos en el Gobierno británico tras las dimisiones de dos ministros claves

Alfred Davies

Este lunes 9 de julio, Boris Johnson dimitió a su cargo de ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, la séptima renuncia del gobierno desde el noviembre de 2017 en una crisis creciente para la primera ministra Theresa May.

“Esta tarde, la primera ministra aceptó la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores”, dijo un comunicado de Downing Street. “Su remplazo será anunciado pronto. La primera ministra agradece a Johnson su trabajo".

La decisión de Johnson sigue la renuncia del ministro para el Brexit, David Davis, el día precedente. Theresa May dijo ante el parlamento británico que no estaba de acuerdo con los dos ministros en “la manera de materializar el resultado del referéndum” del Brexit de 2016.

Puede leer: Gobierno británico propone crear "zona de libre comercio" con la Unión Europea

Junto a Nigel Farage, exlíder del partido antieuropeo UKIP, Boris Johnson era la cara de la campaña para salir de la Unión Europea (UE). Su dimisión, además de la de David Davis, deja la ya inestable posición de Theresa May como primera ministra, en serio peligro.

La fecha planeada para la salida del Reino Unido de la UE es el 29 de marzo del 2019, pero los dos lados aún no han llegado a un acuerdo sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Reino Unido y la UE.

El pasado 6 de julio, May se reunió con su gabinete en Chequers, su residencia rural, para discutir sus planes para un Brexit “suave”, una postura que implicaría una continuación de las relaciones entre Reino Unido y las instituciones europeas.

Un Partido dividido

El Partido Conservador gobernante está dividido en dos bandas por el tema del Brexit, particularmente en los asuntos del comercio, la libre circulación de personas y la justicia. La postura acordada en la cumbre de Chequers provocó la indignación de ciertos miembros del gobierno de May, y finalmente condujo a las dimisiones de Davis y Johnson.

Los dos aspectos más divisivos del acuerdo final de la cumbre son lo comercial y lo jurídico. La nueva postura del Gobierno de May representaría una relación con la UE parecida a la de Noruega. En lo que concierne a lo comercial, hay un plan para una “zona de libre comercio entre Reino Unido y la UE”.

En términos jurídicos, Reino Unido propone crear un "marco institucional conjunto" que asegure la "interpretación y aplicación consistente" de los acuerdos bilaterales británico-comunitarios, que tendría en cuenta, solo cuando fuera necesario, la jurisprudencia del Tribunal europeo de Justicia e incluiría mecanismos de resolución de disputas.

En una entrevista con la BBC, el exministro para el Brexit, David Davis, señaló estos dos aspectos como claves en su decisión de dimitir del gabinete de May. Johnson también desea un Brexit más “duro”, que implicaría una posición más alejada de la UE y una independencia total de las instituciones europeas.

Le recomendamos: Los frentes de la guerra comercial abiertos por EE.UU.

Estas dos últimas dimisiones han aumentado los rumores alrededor de una posible rebelión dentro del Partido Conservador que podría, finalmente, dirigir a una moción de censura contra la primera ministra May. Cuarenta y ocho diputados del Partido Conservador deben escribir cartas al Presidente del “comité de 1922” del partido para que haya un voto de censura.

A pesar de haberlo negado en varias ocasiones, varios comentaristas en el país creen que Boris Johnson ha albergado durante muchos años un deseo de llegar a la residencia del Premier Británico en Downing Street, Londres.

Tras el resultado del referéndum del Brexit en junio de 2016, se esperaba que Johnson montaría una campaña para remplazar el exprimer ministro David Cameron. Johnson se enfrentó con el entonces líder de su partido Cameron, quien hizo campaña para que Reino Unido se quedara en la UE.

No obstante, Johnson nunca lanzó su campaña porque Michael Gove, actual ministro del Medio Ambiente y otra figura importante en la campaña para salir de la UE, se presentó al liderazgo del Partido Conservador y del país, además de expresar sus “dudas” sobre las cualidades de líder de su compañero Johnson, un paso visto en el país como traicionero. Ese contesto finalmente lo ganó May.

Esta última etapa en el absurdo lío político en el que el Reino Unido se ha encontrado desde el referéndum de junio de 2016 podría proporcionarle a Johnson una segunda oportunidad de llegar al cargo más importante del país.

Le puede interesar: Promulgan ley sobre la salida de Reino Unido de la UE

En una entrevista con la radio LBC, David Davis lamentó la dimisión de Johnson. El exministro para el Brexit afirmó: “Yo habría tenido que defender una política en la que no creía. Eso no habría funcionado. Esto no me parece importante para el ministro de Asuntos Exteriores. Es una lástima”.

Según medios locales, hay rumores en Westminster (sede del parlamento) de más dimisiones en el gabinete de May.

Tom Watson, suplente líder de la oposición y el Partido Laborista, aseguró: “El gobierno de Theresa May está en un completo colapso. El país está paralizado con un gobierno dividido y caótico. La primera ministra no puede entregar el brexit y no le queda ninguna autoridad”.

Por su parte, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, tuiteó: “Los políticos van y vienen, pero los problemas que han creado para la gente permanecen. Lamento que la idea del Brexit no se haya ido con Davis y Johnson. ¡Pero quién sabe!”.

En una carta dirigida a Theresa May, en el que le comunica su renuncia, Johnson dice: "Ese sueño (brexit) se está muriendo, ahogado por unas dudas innecesarias", sostuvo el exalcalde de Londres, que criticó que el plan para el "brexit", aprobado de forma colectiva el viernes por el Gobierno británico, significa que el Reino Unido seguirá sin ser un país "independiente" tras abandonar la UE.