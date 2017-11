Charlie Hebdo canceló su versión alemana por falta de lectores

AFP

En su primera incursión en el extranjero la revista no logró los 10.000 lectores que tenía por objetivo.

Un año después de su lanzamiento, la versión alemana del semanario francés CharlieHebdo -blanco de un sangriento atentado en 2015- dejará de publicarse por falta de lectores.

"Tenemos dos noticias que anunciarles, una buena y una mala. La buena es que tienen entre manos un número de coleccionista. La mala es que se trata del último número", asegura el editorial de la última edición que saldrá este jueves en Alemania. Lea también: Críticas a Charlie Hebdo por su portada sobre el atentado en Barcelona.

"No siempre fue fácil entenderles, de la misma forma que para ustedes no siempre fue fácil entendernos. Y no se imaginan cuántos lectores una revista impresa necesita para ser rentable", prosigue. Puede leer: “El terrorismo es el enemigo del lenguaje”: Catherine Meurisse, primera dibujante de la revista "Charlie Hebdo".

La versión alemana del semanario satírico, primera incursión de Charlie Hebdo en el extranjero, se había fijado un objetivo de 10.000 lectores.

La sede parisina de la publicación fue blanco de un atentado el 7 de enero de 2015, reivindicado por Al Qaida como represalia por haber representado al profeta Mahoma. Puede leer: Al Qaeda confirma que causó masacre en Charlie Hebdo "cumpliendo con la voluntad póstuma de Osama bin Laden".

El atentado, que diezmó su redacción con la muerte de 11 personas, suscitó una ola de solidaridad mundial y en defensa de la libertad de expresión expresada bajo el lema "Yo soy Charlie".