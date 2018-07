¿Chávez murió dos meses antes de la fecha oficial? La exfiscal Ortega asegura que sí

redacción internacional

Luisa Ortega, la exfiscal venezolana destituida por Nicolás Maduro, lanzó unas polémicas declaraciones ayer al afirmar que, el 28 de diciembre de 2012, Diosdado Cabello la llamó para informarle que el mandatario Hugo Chávez había muerto. Esto ocurrió poco más de dos meses antes de que se hiciera el anuncio.

En la entrevista, realizada al portal Punto de corte, Ortega también señala que Cabello se retractó sobre dicha información, que se volvió oficial el 5 de marzo de 2013. “Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre de 2012 y me llama Diosdado: ‘Vente que Chávez se murió’. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Siempre pedí el acta de defunción, el tema de las hijas, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”.

En el momento que relata la exfiscal, Chavéz había viajado a la Habana para ser sometido a una operación para tratar el cáncer que padecía. También aseguró que Cabello debía ser el sucesor del mandatario venezolano, pero que desconoce las razones por las cuales terminó subiendo Maduro al poder. “Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido de que, en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder”.

Por último, envió un mensaje a Nicolás Maduro: “Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia”.