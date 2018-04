Chile considera que Unasur "no conduce a nada"

Agencia Afp

La Unasur "no conduce a nada, no ayuda a la integración y no es capaz de resolver los temas" relacionados con la región, afirmó este lunes el canciller chileno, Roberto Ampuero, al confirmar la suspensión de la participación de Chile en este bloque.

Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Paraguay resolvieron suspender su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), lo que redujo en la práctica los miembros del bloque a la mitad.

Es una institución que "está paralizada hace mas de año y medio", afirmó este lunes Ampuero a la radio Cooperativa de Santiago, agregando que a Chile cada año mantener su participación en este bloque le cuesta más de 800.000 dólares.

"No conduce a nada, no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas, funciona por veto. Es una situación que para los países es impresentable ante nuestra ciudadanía", agregó el diplomático. En una nota enviada al gobierno de Bolivia -que mantiene la presidencia pro témpore del bloque- Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay explicaron que suspendieron sus actividades en Unasur hasta que se nombre un nuevo secretario general, cargo actualmente bloqueado por Venezuela.

Con sede en Quito y creada bajo el impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, el bloque está sumido en la inacción desde hace más de un año por desacuerdos en la designación de un jefe político.

Ese cargo quedó vacante desde el 31 de enero de 2017, tras finalizar la gestión del colombiano Ernesto Samper.

La polarización se agudizó con la crisis que aisló al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.