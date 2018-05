China, ¿el saboteador de la cumbre entre Trump y Kim?

redacción internacional

Una de las grandes victorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó a convertirse en una gran derrota. El anuncio de la cancelación de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, considerada como histórica, abre la puerta a un nuevo enfrentamiento verbal entre ambas naciones y hace olvidar los avances que se habían alcanzado en 2018.

Estados Unidos argumentó que tomó la decisión después de que Corea del Norte endureciera sus posturas frente a la cumbre. Trump había sugerido que para llegar a un acuerdo, Kim tendría que renunciar a su programa nuclear, pero al parecer estas tensiones nunca pudieron dirimirse y por lo contrario se incrementaron.

Pero además de esto, el presidente de Estados Unidos sugirió que “conoce” cuál es la verdadera razón por la que la cumbre con Corea del Norte no se dio. Al hablar con periodistas este jueves, Trump dijo que “el diálogo (entre Corea del Norte y EE.UU.) había sido bueno hasta hace poco”. Sin embargo, afirmó que “sabía y entendía por qué había pasado. Incluso bromeó con que los reporteros podrían escribir un libro sobre ello.

Pero para los expertos en política exterior no habrá necesidad de esperar a ese libro. Fue China, de acuerdo con los analistas, la mano invisible que torpedeó la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Dicen, que el presidente Xi Jinping se había puesto muy ansioso sobre una eventual reunificación de las Coreas sin una participación de China.

De hecho, el presidente Trump ya había sugerido durante un encuentro con periodistas que la actitud de Corea del Norte había cambiado tras la reunión secreta que sostuvieron Kim Jong-un y Xi Jinping en China en abril.

“Debo decir que estoy un poco decepcionado porque cuando Kim Jong-un se reunió con el presidente Xi en China, en el segundo encuentro… Creo que hubo un pequeño cambio en la actitud de Kim. Eso no me gusta”, dijo Trump cuando le preguntaron sobre las amenazas que había recibido por parte de Corea del Norte. “Creo que las cosas cambiaron después de ese encuentro, por lo que no puedo decir que estoy contento sobre ello”.

¿Pero por qué China estaba tan preocupada? De acuerdo con James Stavridis, ex comandante supremo aliado de la OTAN y actualmente académico en la Universidad Tufts, "se podía sentir que la cumbre iba a colapsar" después de la aparición de Kim en Beijing.

"Claramente, China quiere posicionarse para ser un mediador en este proceso", dijo en una entrevista citada por NBC. "Los chinos animaron a Kim Jong-un a retirarse de la cumbre", afirmó.

De acuerdo con Stavridis: “en la manera en la que iban las cosas, íbamos a terminar con una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, con Corea del Sur teniendo un papel activo y con China por fuera del escenario. Eso era algo inaceptable para el presidente Xi”.

De hecho, en los últimos días, Pekín provocó a Estados Unidos luego de enviar uno de sus bombarderos sobre una isla en el Mar del Sur de China, que es territorio en disputa. En represalia, el Pentágono "desinvitó" a China el miércoles de participar en ejercicios militares conjuntos en la región.

Trump advirtió a Kim que, aunque presuma de sus capacidades nucleares, las de Estados Unidos son tan “masivas y poderosas que reza a Dios que nunca tenga que usarlas.

El canciller de China, Wang Yi, el principal diplomático del país, calificó esa decisión de "negativa" y "no constructiva" en una conferencia de prensa del Departamento de Estado con el secretario de Estado Pompeo ayer. Dijo que era "inútil para el entendimiento mutuo entre China y Estados Unidos".

La cancelación de la cumbre entre Trump y Kim se da también en medio de fuertes tensiones por una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por eso, como lo ha sugerido el presidente estadounidense en varios de sus discursos, será China la señala de haber arruinado “las charlas de paz” y la posibilidad de un acuerdo histórico con Corea del Norte.

El futuro de la cumbre estaba en duda desde la semana pasada, cuando Corea del Norte amenazó con cancelarla por lo que consideró como presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral".

A Corea del Norte le irritaron especialmente unas declaraciones del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en las que aseguraba que el modelo para las negociaciones era el acuerdo firmado en 2003 con Libia para la eliminación de su arsenal nuclear.

Trump garantizó después a Kim que, al contrario que el líder libio Muamar el Gadafi -derrocado con ayuda de la OTAN en 2011 y asesinado después por una turba-, él podría permanecer en el poder si llegaba a un acuerdo con Estados Unidos.

Pero también le amenazó con el mismo destino que el dirigente de Libia si las cosas no prosperaban, una amenaza que el vicepresidente Mike Pence repitió el lunes en una entrevista y que motivó la condena de Corea del Norte.

El nuevo panorama plantea retos no solo para Estados Unidos y Corea del Norte, sino también para toda la región del noreste asiático. Hay gran preocupación por un posible regreso a una guerra verbal entre Kim y Trump, como la que se vivió en 2017 y que puso en alerta al mundo entero.

De hecho, todo indica que la situación volverá a ser tensa entre ambas naciones. En la carta en la que anunció la cancelación del evento, Trump advirtió a Kim que, aunque presuma de sus capacidades nucleares, las de Estados Unidos son tan “masivas y poderosas que reza a Dios que nunca tenga que usarlas”.