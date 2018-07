Cientos de niños migrantes en EEUU siguen separados de sus padres ¿Podrán reunirse antes del jueves?

Estados Unidos se apresura para reunir, antes del vencimiento del plazo el jueves, a las familias inmigrantes que fueron separadas al cruzar la frontera con México, pero cientos de casos no son "elegibles" para la reunificación y numerosos padres podrían haber sido deportados.

Las polémicas separaciones familiares comenzaron en mayo bajo la política de "cero tolerancia" del presidente estadounidense, Donald Trump, que provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños fuera separados de sus padres o tutores y enviados a refugios en todo el país.

La política provocó una oleada de condenas nacionales e internacionales, sobre todo después de que se divulgó un audio en el que se escuchaba a niños pequeños llorando por sus papás, de quienes habían sido separados.

Semanas después, el 20 de junio, el presidente republicano se retractó y ordenó poner fin a las separaciones familiares, pero desde entonces las reunificaciones se han hecho cada vez más difíciles. Padres e hijos estaban a miles de kilómetros de distancia y muchos adultos ya habían sido deportados sin sus niños.

Entonces un juez federal en California, Dana Sabraw, ordenó que todas las familias "elegibles" fueran reunidas antes de este jueves 26 de julio.

La secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo el martes que el gobierno está "trabajando mano a mano" con el Departamento de Salud, que tiene la custodia de los niños. "Tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos", comentó al canal Fox News.

El gobierno ha identificado a 2.551 niños de 5 a 17 años que pueden acogerse a la orden del juez Sabraw. También detalló que para el jueves espera reunir a las 1.634 familias que estima "elegibles".

Otros 917 cayeron bajo la categoría de "inelegibles", según un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. Esto significa que los vínculos familiares no han podido ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.

De ellos, 463 padres podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos.

"Los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo", dijo Adam Isacson, de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la AFP. "Le tocará al juez Sabraw decidir si aprueba esto o no".

Ubicar a estos padres en México o Centroamérica será un trabajo largo y arduo, advirtió Isacson.

"Hay por delante una tarea monumental. Primero necesitan una lista de los nombres de los padres deportados, que ICE aparentemente no tenía ayer (martes). Luego hay que localizar de alguna manera a personas que fueron desembarcadas en aeropuertos centroamericanos sin expectativas de volverlas a ver", explicó.

¿Qué pasa si no logran reunirlos?

El juez Sabraw ordenó el martes al gobierno que entregue, antes del viernes, detalles sobre los 463 padres posiblemente deportados sin sus hijos.

"La falta de transparencia de la administración de Trump se está acercando a un bloqueo", denunció Lee Gelernt, abogado de la mayor organización de derechos humanos del país, ACLU, que entabló la demanda contra el gobierno para exigir la reunificación familiar.

Hace un mes, Sabraw había emplazado al gobierno a reunir con sus familiares a los niños menores de cinco años antes del 10 de julio; y a los que tienen entre 5 y 17 años antes del 26 de julio.

El primer plazo se cumplió sin que el gobierno pudiera entregar a todos los niños menores de cinco años: 45 de ellos fueron considerados "inelegibles". Ahora, con el segundo plazo cerca, los activistas dudan que el gobierno pueda cumplir.

"El tribunal puede acusar al gobierno de desacato (...), o puede creer en su aseveración de que está trabajando rápidamente y de buena fe, y darle más tiempo para reunir a las familias", estimó el Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio de la Universidad Cornell en Nueva York.

Hasta este martes, el Departamento de Salud tenía bajo su custodia a 11.500 niños clasificados como "menores sin acompañante", confirmó un portavoz a AFP. La cifra incluye a los niños y adolescentes que viajaron solos, pero también a los que fueron separados en la frontera.

Para el 16 de julio, la oficina de migración ICE tenía bajo custodia a 44.210 inmigrantes adultos en todo el país.

