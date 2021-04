Cierran el aeropuerto de San Antonio en Texas por tiroteo cerca del terreno

Las autoridades resaltaron que “no hay una amenaza activa para el público” y, por ahora, las operaciones de vuelo no se han interrumpido.

El Departamento de Policía de San Antonio informó el cierre del Aeropuerto Internacional de San Antonio, en el estado de Texas, luego de reportarse un tiroteo cerca del terreno.

“Hay un tiroteo confirmado por parte de un oficial en 9800 Airport Blvd. No existe una amenaza activa para el público. Como medida de precaución, el aeropuerto ha sido bloqueado. No se informa de otras lesiones”, señalaron las autoridades locales.

Las operaciones de vuelo no se interrumpieron, según el sitio web FlightAware.com. Un portavoz de la policía local le dijo a la agencia Associated Press que el incidente estaba “activo”, pero que no había más información de momento. Según la portavoz del aeropuerto, Evelyn Bailey, la situación se reportó en el nivel inferior de la Terminal A.

El hecho se produce en un momento en el que se ha avivado el debate sobre las armas en el país, donde el presidente Joe Biden anunció ya medidas de alcance limitado para atajar la violencia y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una “vergüenza a nivel internacional”.

Hace solo dos semanas, un hombre abrió fuego en la planta de ebanistería en Texas donde trabajaba, matando a una persona e hiriendo a otras seis antes de ser detenido. Por otro lado, ocho personas fueron asesinadas en spas del área de Atlanta, Georgia, 10 personas en un supermercado en Boulder, Colorado, y cuatro personas, incluido un niño de 9 años en una oficina de bienes raíces en Orange, California.

Tras los ataques en Georgia y Colorado, el presidente Biden desveló un paquete de medidas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.

Noticia en desarrollo...

