Cinco muertos al estrellarse avión militar de Estados Unidos

Un avión militar de transporte de Puerto Rico se estrelló el miércoles en el Georgia, estado del sur de Estados Unidos, con saldo de cinco muertos. La Fuerza Aérea de ese país informó que el accidente se produjo en la mañana y que la identidad de las víctimas se publicará solo después de avisarle la noticia a sus respectivas familias.

"Hay cinco fallecidos", dijo una portavoz a la agencia AFP. El avión siniestrado, un Hércules C-130, pertenece a la Guardia Nacional de Puerto Rico. El avión se estrelló a las 11 horas locales cerca del aeropuerto internacional Savannah Hilton Head, precisó la Fuerza Aérea estadounidense (USAF) en un comunicado.

El texto agrega que el aparato realizaba una misión de entrenamiento con cinco personas a bordo, aunque otras fuentes declararon que habían 9 personas adentro de la nave, Las autoridades militares ignoran si el aparato, que se estrelló en una intersección carretera, causó más víctimas. Luego de impactar el suelo, el combustible se rregó por la carretera lo que causó la reacción del Departamento de Bomberos.

Varias cadenas de TV mostraron imágenes del avión en llamas, bajo un espeso humo negro. Los accidentes se han multiplicado en los últimos meses en la USAF, afectada en los últimos años por recortes presupuestarios que han provocado una reducción de los vuelos de entrenamiento. A principios de abril, se produjeron tres accidentes de aviones militares en dos días, dejando al menos cuatro muertos en Las Vegas, Nevada, California y Yibuti. El secretario de Defensa Jim Mattis obtuvo este año un presupuesto récord para el Pentágono, que permitirá inversiones, fundamentalmente en la Armada y la USAF.

