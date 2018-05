CNE venezolano anuncia sanciones a promotores de la abstención

Agencia AFP.

Los principales partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han exhortado a no participar en unas elecciones a las que consideran un "fraude para perpetuar en el poder" al presidente Nicolás Maduro.

El poder electoral venezolano advirtió este lunes con sanciones -que incluyen arresto- a quienes promuevan la abstención de cara a las presidenciales del domingo.

"Queremos recordar una vez más que está prohibido por ley desestimular el voto", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en rueda de prensa.

No solo los activistas pro abstención se exponen a sanciones. "También son responsables los medios de comunicación si son difundidos o no" los llamados a no sufragar, añadió Lucena, de línea oficialista.

A su juicio, los comicios -convocados de forma anticipada por la oficialista Asamblea Constituyente- no ofrecen garantías de equilibrio y transparencia.

Pero a contracorriente de la MUD, el opositor y disidente del chavismo Henri Falcón compite contra el mandatario socialista.

La ley electoral prevé multas y "arresto proporcional" a esas sanciones para "quienes obstaculicen la realización de los procesos electorales".

Las advertencias de Lucena se producen a dos días de que integrantes del Frente Amplio -plataforma que agrupa a la MUD y a organizaciones civiles- realicen una marcha hacia la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para rechazar las votaciones.

Hasta ahora las convocatorias del Frente Amplio, lanzado el pasado 8 de marzo, no han tenido una acogida importante, a diferencia de las masivas movilizaciones que buscaron la salida de Maduro en 2017 con saldo de unos 125 muertos en cuatro meses.

Este lunes, el episcopado venezolano reiteró su llamado a postergar las elecciones para el tercer trimestre del año (tradicionalmente se realizan en diciembre), pues considera que tal como está concebido el proceso puede conducir a una "catástrofe humanitaria sin precedentes".

Venezuela enfrenta una grave crisis socioeconómica con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a emigrar.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han advertido que no reconocerán los resultados de los comicios, en los que Maduro se perfila como favorito, según encuestas.

Lucena anunció que el martes arribarán al país los acompañantes internacionales, entre los cuales figuran delegados de organismos electorales, europarlamentarios a quienes no identificó, diputados latinoamericanos y académicos, entre otros.