"Colombia debe prepararse porque la crisis migratoria durará unos dos años más": Eduardo Stein

- Redacción Internacional

Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para el tema de Venezuela asegura que "la región no estaba preparada para una crisis (migratoria) de estas dimensiones", que advirtió podría durar unos dos años más. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo que hablar de un enfrentamiento entre Rusia y EE. UU. era una "especulación gigantesca".

Este jueves Carlos Holmes Trujillo, Canciller de Colombia y Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentaron algunas medidas en materia de atención a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y comunidades de acogida.

Trujillo y Stein presentaron el estado del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) para 2019, así como los avances y desafíos para atender las necesidades de la población, entre las que se resaltan el acceso a alimentos, la atención médica, la protección y el acceso a educación y la integración socioeconómica y adicionalmente, los esfuerzos realizados en materia de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.

En septiembre de 2018 Eduardo Stein fue nombrado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , como Representante Especial Conjunto para los Refugiados y Migrantes venezolanos en la región.

Stein posee una importante experiencia política y profesional, al igual que un amplio conocimiento de la región que resulta fundamental para el apoyo a los gobiernos nacionales frente a la respuesta humanitaria.

En declaraciones a la prensa, Stein aseguró que "la región no estaba preparada para una crisis (migratoria) de estas dimensiones'. Agregó que la crisis migratoria de venezolanos es "de caracter regional" y que "América Latina no volverá a ser la misma' cuando esta termine".

Stein dijo, en rueda de prensa conjunta con el Canciller colombiano, "la crisis está lejos de amainar y siendo una situación inédita para América Latina, su profundidad e impacto en los países de recibo tiene una serie de demandas sobre los gobiernos de países receptores que muy difícilmente han podido ser enfrentadas".

Eduardo Stein insistió que la población venezolana que cruza por la frontera están al rededor de 5.000 personas diarias y si este flujo se mantiene a finales del año se superarán los 5 millones de personas. Volvió a pedir una cooperación internacional mayor a la que se ha estado recibiendo. "La crisis no termina y estamos tratando con consecuencias de otra serie de problemas políticos que si no se solucionan este flujo no logrará controlarse".

El primer paso, cambio de régimen en Venezuela

Stein insistió en la necesidad urgente de recursos financieros internacionales y de una solidaridad internacional que acompañe la crisis, y que reconoció, ha aumentado a partir de 2015. Por su parte el canciller, Carlos Holmes Trujillo, insistió en que es necesario un cambio en Venezuela para lograr resultados.

"Colombia seguirá actuando con sentido humanitario, con sentido de solidaridad, con sentimiento de gratitud histórica y vamos a continuar solicitando una mayor movilizacion de recursos solidarios, entenendiendo que dichos recuros deben allegarse para atender a las comuniadades de acogida de migrantes venezolanos y los colombianos que retornan a su país.", dijo el Canciller.

"Si algo ha provocado esta monumental crisis humanitario es la reducción de la frontera entre refugio. La mayor parte de las personas que salen de Venezuela no estàn pidiendo el estatus de refugio pero sí entran en una categoría de migración forzada por diferentes causas, en ese sentido la proporción mayor de venezolanos que salen no están en la categoría de solicitud de refugio, pero sí hay un número considerable que lo ha solicitado", explicó Stein.

Frente a un posible enfrentamiento bélico entre Rusia y Estados Unidos, el Canciller colombiano dijo que era una "especulación gigantesca".

Stein asegura que "Colombia, el país más afectado, necesita prepararse institucionalmente (en factor humano y financiero) unos dos años más, suponiendo que la solución política que conjurara la solución migratoria se diera mañana, no vemos una solución a corto plazo".

"El primer paso para solucionar de manera estructural en Venezuela, es un cambio en el gobierno", agregó Trujillo. "Solo así los hermanos venezolanos sentirán que pueden regresar a su país".