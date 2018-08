Colombia reconoció a Palestina como un Estado, dice Embajada

-Redacción Internacional

Según un comunicado de la embajada de Palestina en Colombia, el gobierno colombiano reconoce a Palestina como un "Estado libre, independiente y soberano".

“La decisión del reconocimiento es el sinónimo de un profundo trabajo de acercamiento entre los gobiernos colombiano y palestino, esfuerzo que (…) sin lugar a dudas será fortalecido en el futuro próximo”, aseguró la Misión en un comunicado de prensa.

Colombia era el único país en Suramérica que no había reconocido a Palestina como un Estado. Con esta decisión, ya son 140 países a nivel mundial que reconocen el Estado palestino.

Alexander Montero, asesor político de la embajada de Palestina en Colombia, explica que la decisión se toma luego de un esfuerzo largo y de conversaciones con varios gobiernos colombianos. De hecho, Palestina ha tenido representación diplomática en Colombia desde hace 22 años.

“El gobierno colombiano tomó nota de que se trataba del único gobierno de Suramérica y el segundo en Latinoamérica, junto con Panamá, en no haber dado este paso. Pero lo más importante es que se da como una medida novedosa para intentar acercar la paz en Medio Oriente entre Israel y Palestina”, le explicó Montero a la Agencia Anadolu.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, del 3 de agosto, firmado por María Ángela Holguín, "en nombre del gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano".

Agrega el comunicado que, "Somos conscientes de las dificultades y sufrimientos que ha enfrentado la población palestina. También reconocemos que para la construcción gradual de su Estado la unidad de la nación palestina es un imperativo y esperamos que las condiciones internas sigan dándose par asuperar los desafíos que se presentan en el camino", agrega el comunicado de Cancillería.

Según la excanciller colombiana María Ángela Holguín, quien ayer dejó el cargo al terminar el Gobierno de Juan Manuel Santos, el lunes pasado, en el último día de su Administración le envió una nota al secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, y al ministro de relaciones exteriores palestino, Riad Malki, notificándoles la decisión.

"Nosotros éramos el único país, yo le diría de toda América Latina, pues Panamá no ha reconocido, pero del resto de América Latina absolutamente todos habían reconocido, y en el mundo vamos a ser el número 138 o 139. Eso se hizo el lunes", afirmó Holguín en una entrevista con el programa "Pregunta Yamid", que será divulgada esta noche.

“Estos reconocimientos son elementos que favorecen a la paz porque permiten la protección de la población palestina, o al menos acercar mecanismos para tratar de garantizar su protección”, añadió.

La medida que fue anunciada este miércoles es una decisión del Estado colombiano y respaldada por los gobiernos de Santos y Duque. “Si bien es cierto que el gobierno Santos es quien propone dar ese paso, es muy importante que se haga público el día de hoy porque es un gesto de gran amistad de parte del gobierno entrante”, explicó Montero.Montero afirma que esa decisión no sería coherente con la de reconocer a Palestina como un Estado. “Esa decisión, que en el mundo solo la toma el gobierno de Donald Trump y un par de países poco influyentes en América Latina, no es legal y no aporta a la paz”, afirmó.

Palestina inició la estrategia de buscar reconocimiento internacional como Estado en 1988 con su declaración de independencia. Entre 2009 y 2010 inició una segunda etapa en la que más países decidieron reconocerla como Estado. En 2012, la Asamblea General de la ONU le concedió a Palestina la condición de Estado observador.Con esos reconocimientos, Palestina busca dejar claro el carácter estatal del país ante el derecho internacional para así poder acceder a herramientas de protección para sus territorios y población.

Duque y Palestina

La decisión tomó por sorpresa a algunos, ya que durante su campaña Duque se mostró abierto a la posibilidad de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Durante la campaña presidencial, el presidente Iván Duque aseguró en varias entrevistas que "Colombia no puede atizar el odio en el Medio Oriente…Debemos contribuir a la solución anhelada de tener los dos estados…. Todo lo que pueda hacer en esa dirección lo haré por reconocimiento por los dos pueblos”.

El día de ayer se llevó a cabo un encuentro entre el Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo y el Ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad Al Malki, en la capital de Colombia para dialogar sobre temas de interés para los dos países.

David Kerpel, historiador, analista y periodista en Jerusalén le había dicho a este diario durante la campaña para la segunda vuelta que, "en Israel no se sigue muy de cerca el proceso electoral colombiano. Sin embargo, aquí se aprecian las declaraciones de intención como las que hizo el candidato Iván Duque, quien apoyó abiertamente que Jerusalén sea la capital del Estado de Israel. Duque también apoyó el TLC con Israel".

Kerpel, decía que, sin duda, "un gobierno de Duque tendría buenas relaciones con el de Benjamin Netanyahu". Sin embargo, recordaba el analista que, "el candidato también ha dicho durante una entrevista que la solución del conflicto y el camino para la paz en Oriente Medio es la “solución anhelada” de la conformación de dos Estados entre Israel y Palestina, algo que hablaría de un reconocimiento para los Palestinos y que es un tema sensible para los intereses de Israel".

Esto dice el comunicado de la Embajada de Palestina

“La Embajada de Palestina tiene el profundo agrado de informar que el Gobierno de la República de Colombia ha decidido reconcer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano.

Esta decisión es profundamente agradecida por el pueblo palestino y su gobierno, quienes siempre han visto a Colombia y a su pueblo como hermanos infatigables en la búsqueda de la paz. Esta fraternidad se ha construido durante más de un siglo y hoy se ve materializada con una de las comunidades palestinas más numerosas de toda América Latina.

A su vez, la decisión del reconocimiento es el sinónimo de un profundo trabajo de acercamiento entre los gobiernos colombiano y palesltino, esfuerzo que hoy da sus frutos y que sin lugar a duda será fortalecido en el futuro próximo para bien de ambos pueblos.

Agradecemos al gobierno colombiano por esta decisión y estamos seguros que aportará significativamente para generar las condicoines necesarias en la búsqueda de la paz en Medio Oriente. No hay duda que con este reconocimiento, Colombia se agrega a la voz de la comunidad inrernacional, la cual persiste en la búsqueda de soluciones justas ea un conflicto quellva más de 70 años".

Con información de Anadolu