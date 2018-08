Colombia se retira de Unasur, anunció el Canciller Carlos Holmes Trujillo

-Redacción Internacional

El nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el gobierno tomó "la decisión política" de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), como ya había anunciado el presidente Iván Duque por haberse convertido en un "cómplice de la dictadura venezolana". El anuncio lo realizó en su primera rueda de prensa desde la Casa de Nariño, donde tomó acto de posesión. Le puede interesar: La debacle de la Unasur

"La relación con Unasur vamos a proceder a hacer lo que dijimos en campaña. Estamos consultando con otros países que quieran tomar el mismo rumbo. De todas maneras, Colombia denunciará el tratado constitutivo, es una política irreversible. Hemos hablado con Argentina, Chile, pero no me corresponde hablar en nombre de ellos", afirmó el funcionario.

"Vamos a proceder a hacerlo (...) la nota (diplomática) está lista, no se ha enviado, pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo. Si se consolida a raíz de esas consultas una decisión similar actuaremos en conjunto", dijo Trujillo en una declaración a medios.

En su primera presentación, el canciller también informó que Colombia quiere liderar la creación de la corte internacional anticorrupción. Para esto, se fortalecerán las relaciones exteriores del país. Con respecto a Estados Unidos, Holmes aseguró que habrá más diversidad en la agenda bilateral.

Vea acá en detalle la primera rueda de prensa del canciller Carlos Holmes Trujillo

En cuanto a la migración venezolana, Holmes afirmó que se piensa en una "coalición internacional" para que actúe de manera eficaz y así "el pueblo de Venezuela pueda escoger con garantías el gobierno que quiera". Sobre el fondo humanitario de emergencia y vamos a pedir la designación de un enviado desde social que coordine la situación. Holmes también se refirió al pleito marítimo que se sostiene con Nicaragua y anunció que se acudirán a todos los mecanismos necesarios para defender el territorio colombiano.

Sobre la polémica en torno al reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, el funcionario informó que el llamado a la comisión de asuntos exteriores se hizo no solo por lo sucedió sino por lograr unidad en el exterior, pues no es una coyuntura de cursos sino una visión de lo que debe ser la política exterior. Le recomendamos: Colombia reconoció a Palestina, ¿y ahora qué?

"No hemos decidido que vamos a hacer. Lo estamos estudiando. Yo no me precipitó y menos con algo que tiene implicaciones importantes. Hay que mirar antecedentes de cuáles son los caminos de acción alternativos. Estamos avanzando y pronto se conocerá cual va a ser la decisión. Cuando Santos tomó la decisión lo hizo bajo las facultades que tenía. Aquí una vez me contó la canciller lo que se había decidido", explicó Holmes.