Las memorias del exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca describen una política confusa y vacilante hacia Venezuela, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleno de dudas sobre su respaldo a Juan Guaidó y a la eficacia de la estrategia que lideró Colombia contra Maduro.

Ya despachado en las librerías y tiendas online, el libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha dejado al descubierto algunos de los más profundos secretos de la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

En sus más de 500 páginas, el exasesor estadounidense, que fue cesado de su cargo en agosto de 2019, dedicó uno de los capítulos de su libro “The Room Where It Happened” (La habitación donde ocurrió, en inglés) a la crisis venezolana, en la que Bolton deja en evidencia la política confusa y vacilante de Washington hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Fracasamos a la hora de cumplir el estándar” necesario para hacer frente a la crisis política en Venezuela, escribe Bolton, quien cree que a Washington le faltó la “persistencia” y la presión “coherente, sin cuartel e implacable” que podrían haber resultado en el derribo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

Colombia, al ser el principal aliado de la estrategia de Estados Unidos para forzar un cambio político en Venezuela, tiene una presencia importante en sus páginas. Y si bien hay varios secretos que ya son conocidos conocidos, hay otros que dejan ver las dudas de Donald Trump frente a la apuesta colombo-estadounidense de apoyar la causa de Juan Guaidó, iniciada en enero de 2019.

Puede leer: Comando Sur de Estados Unidos realiza operación en aguas cercanas a Venezuela

Las 5.000 tropas a Colombia

Uno de los episodios más recordados en Colombia fue la polémica de las “5.000 tropas”, que se dio durante una aparición pública de Bolton ante la prensa en enero de 2019. El entonces asesor de seguridad dejó ver un manuscrito con tinta negra sobre el fondo amarillo del cuaderno del funcionario en el que se podía leer “5.000 militares a Colombia”, una situación que generó un sinfín de especulaciones.

PUBLICIDAD

“(Trump) preguntó si deberíamos enviar cinco mil tropas a Colombia por si las necesitábamos, y yo lo escribí en un cuaderno para preguntar después al Pentágono. ‘Ve a divertirte con la prensa’, me dijo entonces Trump”, recuerda Bolton, quien deja entrever que el mandatario se refería a la rueda de prensa que ya estaba programada y no a una exhibición intencionada de la frase sobre las tropas.

“Unas semanas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, me trajo un paquete de ese mismo tipo de libretas para que no se me acabaran”, escribe Bolton en uno de los apartes del libro.

Le recomendamos: Trump, entre un posible diálogo con Maduro y la confianza parcial en Juan Guaidó

Reservas sobre Guaidó

El 21 de enero, Bolton trató de persuadir a Trump de respaldar a Guaidó en cuanto se declarara presidente; pero el mandatario “dudaba de que Maduro fuera a caer, y dijo que era ‘demasiado listo y demasiado duro’”, lo que contradecía su afirmación pública de que el chavismo “podría ser derribado muy rápidamente por los militares”.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, Trump pidió “garantías respecto a quién tendría acceso a los recursos petroleros de Venezuela en la era pos-Maduro”, algo que Bolton consideró una “extralimitación” impropia de un Gobierno democrático como el de Estados Unidos.

Fue una delegación de congresistas la que convenció finalmente a Trump de “respaldar inequívocamente a Guaidó”, pero el mandatario tuvo dudas sobre su decisión solo 30 horas después de anunciarla.”No me gusta dónde estamos. El Ejército entero le respalda (a Maduro). Siempre he dicho que Maduro es duro. Este niño (Guaidó), nadie ha oído hablar de él”, dijo Trump a Bolton el 24 de enero.

Le puede interesar: El choque entre EE. UU. y Rusia en la ONU por la fallida operación en Venezuela

Preguntas de Trump a Duque

Durante una visita oficial del presidente Iván Duque a Washington, Bolton contó que Trump consultó con su homólogo colombiano si debía haber dialogado con Maduro seis meses antes.

PUBLICIDAD

“Duque dijo categóricamente que esto (un diálogo) habría sido una gran victoria para Maduro, dejando claro que sería un error aún más grande pensar en hablar con él en ese momento. Trump dijo que él concordaba, algo que me alegró de sobre manera”, escribe Boltón en sus memorias.

“Aquí, el embajador Francisco Santos fue particularmente efectivo al decir que unos dos meses atrás quizás Maduro tenía una ventaja, pero que ahora eso no era cierto y le explicó a Trump el porqué. Y a Trump eso le sonó”, dice el exasesor.

Le recomendamos: ¿Bloqueo naval a Venezuela?

Dudas sobre las ayudas humanitarias

Sobre el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, que se desarrolló el fin de semana del 22 de febrero en Cúcuta, Bolton manifiesta en sus memorias que “siempre tuvo dudas” sobre esta operación, a la que calificó como una “no muy buena idea”. El exasesor cuestionó la decisión de la oposición venezolana de que Guaidó cruzara la frontera hacia Colombia.

PUBLICIDAD

“Fue muy dramático pero peligroso, no solo físicamente, sino más importante, políticamente. Una vez que cruzara la frontera fuera de Venezuela, era probable que Guaidó tuviera dificultades para regresar. ¿Qué sucedería con su capacidad para dirigir y controlar a la oposición si estuviera aislado fuera del país?”.

Luego Bolton cuenta cómo el ingreso de la ayuda humanitaria terminó por fracasar y les atribuye parte de eso al gobierno colombiano y a la oposición venezolana.

“Después del sábado escuchábamos entre los venezolanos que la sensación era que el sábado había sido una victoria para Guaidó, algo que me pareció muy optimista. Nos enteramos mucho después que existían especulaciones sobre que los colombianos se les enfriaron los pies temiendo que un choque militar en la frontera los arrastraría (a un conflicto) y que tras los años de guerras internas contra la insurgencia y el narcotráfico las tropas no estaban listas para un conflicto convencional contras las fuerzas armadas de Maduro. ¿Y nadie pensó en eso antes de ese sábado?”, se preguntaba Bolton en su libro.