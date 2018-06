Colombiana fue víctima de agresión en Portugal por ser afrodescendiente

Redacción Valle

A golpes y patadas fue agredida Nicol Valentina Jiménez Quinayas, una joven colombiana radicada en Portugal, quien fue víctima de discriminación racial y violencia por parte de un hombre que hacía parte de la seguridad privada de un bus de transporte público. La madre de la víctima, quien denunció el caso, asegura que no es la primera vez que discriminan a su hija por su color de piel en este país.

Angela Patricia Quinayas, mamá de la joven caleña de 21 años que vive en la ciudad de Oporto desde hace 18 años, denunció que el hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo 24 de junio, en una parada del servicio de transporte público que presta la empresa STCP.

Nicol había salido a disfrutar de las tradicionales fiestas de San Juan, que se realizan cada año en la ciudad portuguesa y acordó encontrarse con unas amigas para abordar el bus que la llevaría de regreso a su casa. Al llegar a la parada sus amigas ya estaban en la parte de adelante de la fila.

"Mi hija las alcanzó ahí, pero la otra gente que hacía fila se molestó y le pidió que se saliera. Ella pidió perdón, y le preguntó a una señora si podía seguir adelante en la fila y ella le dijo que sí”, indicó la mujer. Pero una vez se abrieron las puertas del bus y la joven se subió al vehículo con sus amigas, un hombre que hacía parte de la seguridad privada de la compañía de transporte la bajó de forma violenta.

"Este señor no le pidió ni papeles. Simplemente la jaló por el brazo y le dijo “Negra, tu aquí no entras, no vas al frente de nadie. Tú en este bus no vas, tú vas en el de tu tierra, negra de mierda”. Después, le dio dos puños en la cara, la tumbó al piso, y le dio una patada en la cara”, denunció la madre.

Como consecuencia, la joven resultó con lesiones en su rostro y brazos. Según relató la mujer, no es la primera vez que su hija sufre discriminación en ese país pues, la última vez, tuvieron que abandonar el apartamento donde vivían, tras recibir amenazas de algunos vecinos.

"Hemos guardado silencio por miedo, pero esto que ocurrió nos motiva a decir no más. Es lamentable que en pleno Siglo XXI tengamos que escuchar cosas repugnantes. Estoy muy triste, ese hombre me pudo dejar sin mi hija. Nadie debería recibir un trato de ese tipo, el color y la nacionalidad no nos define”, manifestó.

Aunque la joven agredida dijo ya haber presentado una denuncia ante las autoridades por este hecho, solicitó ayuda del gobierno colombiano para que le brinden protección y asesoría ante los diferentes situaciones de rechazo y violencia que ha sufrido ella y su familia por ser afrodescendiente.