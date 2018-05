Comienza la controvertida convención de la Asociación Nacional del Rifle

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), organización que defiende el derecho al porte de armas en Estados Unidos inicia hoy su convención nacional en Dallas, Texas. La reunión llega en medio de una situación crítica para el país, pues mientras se debate una mayor restricción de armas de fuego, el grupo se opone a limitar su uso y apoya la medida de armar a los maestros dentro de los salones de clase.

El evento espera convocar a más de 800 expositores y a miles de visitantes. Mientras tanto, a unos metros, diversos grupos entre los que destacan los movimientos estudiantiles realizarán protestas a las afueras de la convención. Luego de la masacre del 14 de febrero en Parkland, Florida, los estudiantes del país salieron a marchar para exigir un mayor control en la posesión de armas. A pesar de esto, la Casa Blanca se ha convertido en un poderoso respaldo para la NRA.

La asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y su vicepresidente, Mike Pence han avivado la controversia del evento. Manuel Oliver, padre de una de las víctimas de Parkland, piensa que “hacer una convención de la NRA, apoyarlos y traer al presidente de los Estados Unidos es mostrar muy poco respeto por las víctimas de la violencia con las armas de fuego”. El esquema de seguridad desplegado con la visita del jefe de Estado también generó disgusto entre los familiares de las víctimas. Muchos catalogaron el evento de “hipócrita”.

La NRA comunicó que mientras el jefe del estado y su compañero estén en el recinto la circulación de armas estará prohibida. Además, el Departamento de Policía de Dallas desplegó un operativo policial para resguardar la seguridad y el orden en caso de que se intensifiquen las manifestaciones. La medida, por supuesto, generó polémica entre los opositores a las armas. Algunos estudiantes, como Matt Deitsch, señalan que “la NRA pareciera querer proteger a la gente que los ayuda a vender armas, pero cuando se trata de niños quieren armas en todas partes”.

Wait wait wait wait wait wait you’re telling me to make the VP safe there aren’t any weapons around but when it comes to children they want guns everywhere? Can someone explain this to me? Because it sounds like the NRA wants to protect people who help them sell guns, not kids.