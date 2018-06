Comité de Apropiaciones del Senado de EE.UU aprobó mantener recursos a Colombia en 2019

redacción internacional

Aunque el proyecto todavía tiene un largo recorrido por delante para aprobarse definitivamente, inicialmente se pretenden mantener los US $391 millones entregados a Colombia este año.

El día de hoy el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año del Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras. En el documento se incluye el monto que se estipula en ayuda para Colombia, el cual se tasó en US $391.2 millones.

Eso sí, tal cifra no es definitiva, pues el proyecto todavía tiene que pasar por la Cámara de Representantes, luego por las sesiones plenarias y, por último, la conciliación. El gobierno estadounidense planea destinar US $180 millones para programas que respalden los Acuerdos de Paz y otros US $200 para combatir el narcotráfico.

La decisión supone una ganancia para Colombia, pues hace unos meses se había propuesto recortar dicha cifra un 40%. El embajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes, se refirió a la noticia como algo positivo y ratificó su apoyo a Estados Unidos: “Colombia es el aliado más fuerte de Estados Unidos en América Latina, y Estados Unidos puede contar con Colombia para enfrentar los desafíos de seguridad, tanto en nuestra región como en el mundo”.

Además, señalo: “Estos recursos demuestran la fortaleza de nuestra alianza y las prioridades de seguridad compartidas' y permitirán 'avanzar en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Agradecemos a los legisladores por su apoyo y esperamos seguir trabajando estrechamente con el Congreso y la Administración para maximizar los beneficios de la asociación entre los Estados Unidos y Colombia”.