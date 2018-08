¿Cómo responder a la crisis migratoria venezolana?

- Redacción Internacional

1) Las vueltas de la migración

El pueblo venezolano fue durante décadas el receptor de las migraciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las migraciones latinoamericanas y caribeñas que escapaban de las dictaduras, y la migración colombiana, que se divide entre migración económica, en la década de los 70 y 80, y las víctimas del conflicto armado, que huyeron buscando refugio en los 90 y 2000. Hoy la historia cambió. Millones de venezolanos han salido de su país huyendo de la pobreza y la escasez de alimentos y de medicinas. Colombia es el país que más migrantes del vecino país ha recibido, según datos oficiales: 819.034. Perú es el segundo país que más venezolanos alberga, con alrededor de 400.000, seguido por Ecuador, con 200.000, y Brasil, con 150.000. En Chile son 135.000.

2) El drama venezolano

Desde el año pasado, vivir en Venezuela se volvió una tarea casi imposible: el 87 % de los venezolanos es pobre y el 71 % come solamente dos veces al día. La inflación, según el Fondo Monetario Internacional, llegará al 1’000.000 % al final del año. La violencia está desbordada: 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y la escasez de medicina es de 80 %, según la Federación Farmacéutica. A la mayoría de venezolanos no les alcanza para llegar a fin de mes y por eso salen del país como pueden: en buses o a pie; no les alcanza para un tiquete de avión. Ni siquiera con los 21 aumentos de sueldo que ha hecho el presidente, Nicolás Maduro, y el cambio monetario, la plata rinde. Quitarle cinco ceros al bolívar es una medida que, al menos en los primeros días, no ha beneficiado a los más pobres. Los precios siguen aumentando. Lea también: ¿Por qué tantos migrantes venezolanos no tienen pasaporte?

3) La crisis regional

Naciones Unidas estima que 2,3 millones de personas han salido de Venezuela. De ellas, el 90 % busca llegar a algún país de la región. Colombia es el país más afectado por la crisis, el que tiene más población migrante venezolana y el único que no se puede desentender del problema. Por eso intenta asumir un liderazgo en la región para solucionar la creciente ola. Con un agravante: debido al aumento de migrantes de los últimos días, Ecuador y Perú decidieron exigir pasaporte a los venezolanos. Aunque la justicia ecuatoriana suspendió el requisito en ese país, el malestar con el creciente éxodo se hace evidente. Naciones Unidas va a implementar un mecanismo de coordinación regional. Un enviado especial que ayude a responder a un problema que debe recibir un tratamiento multilateral.

4) Una respuesta regional

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, estuvo en Naciones Unidas y se reunió con el secretario general, António Guterres, a quien le explicó el “impacto regional” que tiene el flujo de personas desde Venezuela. “Encontramos una gran receptividad de parte del secretario general, quien anunció que prepararía el mecanismo de coordinación necesario (...) para contribuir a que se atienda de mejor manera esta crisis”, dijo el titular colombiano de Exteriores a los periodistas. Ese mecanismo, explicó, involucrará a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también dependiente de Naciones Unidas. El canciller dijo que para Colombia la situación plantea un “asunto humanitario”, “de seguridad nacional” y afecta a múltiples sectores, como la salud y la educación.

5) ¿Cuál éxodo?

En Venezuela niegan el problema. El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado que exista una migración masiva de sus ciudadanos. Pero el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que “la conclusión es que los venezolanos y las venezolanas van a volver, y además los invitamos a volver, porque los necesitamos para este plan de recuperación donde la economía venezolana va a transcurrir sobre rieles coherentes basados en la realidad”. Y agregó: “Las venezolanas y venezolanos que quieran venir son bienvenidos y son necesarios. Vénganse, los necesitamos, y ya verán cómo en relativo corto tiempo se van a notar la consecuencias de este programa”, insistió. Rodríguez acusó a la prensa de hacer propaganda falsa contra su gobierno. Le puede interesar: En menos de un mes, ingresaron a Colombia cerca d e 500.000 venezolanos a Colombia

En cifras:

20 mil migrantes venezolanos era la cifra que esperaba Perú antes de la entrada en vigencia del requisito del pasaporte.

71 mil permisos de permanencia ha entregado el gobierno de Perú. Tiene 100.000 más en trámite.

1 millón de venezolanos han cruzado a Ecuador, de los cuales 200.000 se quedaron en ese país.

820 mil venezolanos han sido regularizados por el Gobierno colombiano en los últimos meses.