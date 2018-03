¿Cómo votaron los colombianos en el exterior?

Tras la jornada electoral del domingo, Juan David Vélez, se quedó con la curul de los colombianos en el exterior en la Cámara de Representantes. Su partido, el Centro Democrático demostró ser la fuerza política más relevantes en Estados Unidos, donde recibió 18.536 votos, y en países como Canadá, México, Perú, Bolivia, Paraguay, entre otros, que le ayudaron a sumar 33.775, un 33,8% del total de los votos.

El segundo partido más votado fue Mira, que dominó en España, Chile y Ecuador, pero no obtuvo el respaldo necesario para que sus candidatos se hicieran con la única curul de la Circunscripción Internacional. De hecho, los separan 15.473 votos del primer lugar alcanzado por los uribistas.

Venezuela fue el único país donde predominó el Partido de la U, aunque obtuvo la tercera mayor votación a nivel global. Entre tanto, el Partido Verde pintó con su color varias más de 25 países en el mapa, un dato que hay que tomar con una pizca de sal pues en países como India, donde un total cinco colombianos participaron en la jornada electoral y bastaron dos para conseguir la mayor votación. En total, los verdes alcanzaron el 14.25% de los colombianos en el exterior.

El Partido Verde superó al Polo Democrático, que logró el apoyo del 5,65% de los votantes. También se impuso frente a los partidos tradicionales, que tuvieron un bajo desempeño en la Circunscripción Internacional con apenas el 4,02% para los liberales y el 3,78% para los conservadores.

En diciembre de 2017, el entonces candidato Juan David Vélez asistió al extinto programa de Roberto Rodríguez Tejera, en el canal latino MegaTV, en Florida.

Allí, Vélez contó que compitió contra otras 11 personas que habían propuesto sus postulaciones para representar al Centro Democrático y que recibió el voto favorable de 13 de los 15 miembros del partido que estaban habilitados para pronunciarse al respecto. Tejera aprovechó para preguntarle sobre una de las grandes críticas a su candidatura: que Vélez no representaba los intereses de los colombianos en el exterior.

“Yo llegué a los Estados Unidos en el año 2001, me eduqué aquí, trabajé como los colombianos que vienen acá, me tocó trabajos difíciles, salí adelante, me eduqué”, contestó Vélez quien también contó que, a finales de 2013 regresó a Colombia para trabajar en el Senado con Álvaro Uribe.

Según datos de la Registraduría, los 33.775 colombianos que le dieron a Vélez el puesto de Representante emitieron su voto a favor del partido del senador Álvaro Uribe.