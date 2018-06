Comprova, la herramienta para luchar contra las noticias falsas en Brasil

Un conjunto de 24 medios de comunicación en Brasil, entre ellos la AFP, unieron sus fuerzas para luchar contra las informaciones falsas que invaden internet y las redes sociales a las puertas de la elección presidencial de octubre en el gigante latinoamericano.

Bautizado Comprova (del verbo comprobar en portugués), este proyecto colaborativo de verificación agrupa, además de la Agence France-Presse (AFP) en Brasil, a grandes periódicos, cadenas de televisión, radios y portales locales como BandNews, Canal Futura, Correio do Povo, Folha de S.Paulo, Gazeta do Povo, Jornal do Commercio, Metro Brasil, Nexo Jornal, O Estado de S.Paulo, Poder360, Piauí, Rádio Bandeirantes, SBT, UOL o Veja.

Reunidos en Sao Paulo este jueves, estos medios anunciaron que el lanzamiento de Comprova será el próximo 6 de agosto bajo la coordinación de la Asociación brasileña de periodismo de investigación (Abraji) y el apoyo técnico y financiero de Google y Facebook.

Los periodistas de las redacciones implicadas fueron formados con herramientas de verificación para "identificar y combatir la desinformación en internet y las técnicas sofisticadas (...) de manipulación" de la opinión, explicaron los medios en un comunicado.

Comprova se interesará en las informaciones que hayan sido ampliamente compartidas entre los brasileños o potencialmente virales, sobre todo a través de celulares.

Las redacciones trabajarán juntas para desmitificar las falsas informaciones y publicarán sus conclusiones en las plataformas de Comprova -especialmente con la ayuda de gifs animados o de vídeos cortos- y también a través de los medios integrantes.

Dado que WhatsApp es especialmente popular en Brasil, con al menos 120 millones de usuarios, y un vector importante de las llamadas "fake news", Comprova tendrá un grupo específico de WhatsApp donde el público podrá alertar sobre posibles informaciones sospechosas.

"El volumen de los contenidos problemáticos que circulan en Brasil es tan importante que una sola redacción no podría hacerle frente", declaró Clare Wardle, directora de First Draft, la firma impulsora del proyecto.

"Al formar a las redacciones y unir nuestros esfuerzos, pensamos que esta iniciativa puede tener un impacto durable en Brasil", aseguró Wardle.

