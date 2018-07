Con dramática protesta, estudiante evitó deportación de migrante que pidió asilo

-Redacción Internacional

A través de un video de la red social Facebook se conoció la escena en la que una joven detuvo la deportación de un hombre afgano de 52 años que había pedido asilo en Suecia. La joven, Elin Ersson, quien es reconocida como una activista estudiantil de la Universidad de Gotemburgo, orquestó un plan para que las autoridades retiraran al hombre del avión que pretendía llevarlo de vuelta a su país. La mujer de 22 años se negó a sentarse en su silla hasta que la policía cumpliera con su petición de retirar al migrante, lo que despertó la ira de algunos pasajeros. Según Ersson, la deportación era injusta. Le puede interesar: Europa llegó a su límite con la migración ilegal

“No quiero que le quiten la vida a un hombre solo porque no quieres perder tu vuelo. No voy a sentarme hasta que la persona esté fuera del avión”, repite la joven activista a los pasajeros. “¿Qué es más importante, una vida o tu tiempo?”, le pregunta a un hombre que quiere quitarle su teléfono celular. Ersson asegura que el hombre no está seguro en Afganistán, y sería una condena regresarlo a su país.

El hombre, finalmente, fue liberado del vuelo. Suecia suspendió temporalmente las deportaciones luego de que una bomba mató a más de 100 personas en Kabul en enero, sin embargo, la Junta de Inmigración de Suecia respalda la idea de que Afganistán es un país seguro para los solicitantes de asilo, cuyas solicitudes han sido denegadas recientemente. Pese a que el número de solicitudes de asilo se ha ido reduciendo según la Oficina Migratoria de Suecia, el país europeo llegó a recibir más de 160.000 solicitudes de asilo hace tres años. El gobierno ha dificultado el trámite para ingresar al país, lo que puede significar la disminución de las solicitudes. Lea también: La difícil vida de los migrantes en París

Pese a que la joven consiguió su cometido y evitó la deportación del hombre la historia no termina, pues ella podría enfrentar una pena de seis meses de prisión y una multa monetaria por negarse a cumplir las órdenes del piloto de un avión. Las autoridades suecas, entre tanto, no han confirmado que el hombre siga en proceso de deportación.

También le puede interesar: "Nicaragua resiste: ¿Debe renunciar Daniel Ortega para evitar una guerra civil?"