Con el tiempo en contra, Estados Unidos y Rusia no se ponen de acuerdo sobre tratado nuclear

El 5 de febrero de 2021 se acaba el plazo para que Rusia y EE. UU. renueven el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Rusia afirmó no estar de acuerdo con lo establecido por Estados Unidos. Si ambos países no renuevan el tratado, el mundo estaría por primera vez en casi 50 años sin un acuerdo vinculante sobre los dos arsenales nucleares más grandes a nivel mundial.

Estados Unidos anunció este martes un acuerdo de principio con Rusia para prolongar el tratado New START, el último gran acuerdo nuclear entre las dos naciones. Sin embargo, Rusia no está de acuerdo con lo establecido por Estados Unidos, por lo que hasta el momento, no hay claridad sobre qué va a pasar con el tratado. Si ambos países no lo renuevan, el mundo estaría por primera vez en casi 50 años sin un acuerdo vinculante sobre los dos arsenales nucleares más grandes a nivel mundial.

El New START, firmado en 2010 —pero que se inscribe en el marco del desarme progresivo previsto por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, por sus siglas en inglés) de 1968—, mantiene los arsenales de los dos países muy por debajo de sus niveles durante la Guerra Fría, limita el número de lanzadores misiles nucleares estratégicos a 700 y el número de ojivas nucleares a 1.550.

“Estamos dispuestos a extender el tratado New START por un periodo de tiempo, mientras ellos a cambio acuerden limitar -congelar- su arsenal nuclear”, dijo el negociador estadounidense Marshall Billingslea, que lidera desde junio las conversaciones con Rusia sobre este tratado bilateral que expira en febrero, poco después del fin del actual mandato del presidente Donald Trump.

“Creemos que hay un acuerdo de principio al más alto nivel entre los dos gobiernos”, agregó Billingslea en una conferencia organizada por el centro de análisis Heritage Foundation. El funcionario estadounidense acortó la semana pasada su viaje a Asia para entrevistarse en Helsinki con su contraparte rusa, el viceministro de Relaciones exteriores Serguéi Riabkov, señalando que pensaba que había un ánimo de compromiso. Pero Riabkov dijo que el llamado de Estados Unidos a una congelación de los arsenales nucleares de ambos países “es una proposición inaceptable” para Rusia.

“Si los estadounidenses están de acuerdo con los documentos que les entregamos, podríamos llegar a un pacto mañana”, afirmó Riabkov. “Pero con tantas diferencias, no puedo imaginar sobre qué base nuestros colegas en Washington emiten estas teorías”, dijo Riabkov al medio Ria Novosti.

“Podemos alcanzarlo mañana”

Con un lenguaje similar, Billingslea dijo que Rusia aún tiene que dar una aprobación final al “acuerdo de caballeros” y autorizar la concreción de los detalles. “Estamos listos para llegar a este acuerdo. De hecho, podemos alcanzarlo mañana, pero Moscú va a tener que mostrar también la voluntad política de hacerlo”, apuntó.

Ambos países poseen más del 90 % de las armas nucleares en el mundo, según el último informe del International Peace Research Institute (SIPRI), con sede en Estocolmo. EE. UU. tiene en 2020 unas 5.800 ojivas nucleares y Rusia, unas 6.375, frente a 320 de China, y 290 de Francia, según el instituto sueco.

El gobierno de Trump ya abandonó el tratado INF sobre misiles terrestres de mediano alcance, acusando a Rusia de violarlo. También se retiró de un tratado que permitía a los dos países sobrevolar zonas sensibles para verificar los movimientos militares y las medidas de limitación de armamento de los países firmantes.

Por otro lado, Estados Unidos ha insistido sin éxito en que China participe en el acuerdo para reducir el armamento nuclear, pero a tres semanas de las elecciones en Estados Unidos en las que busca la reelección, dice que por ahora está dispuesto a mantener el tratado en su mayoría como está.