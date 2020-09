La justicia ecuatoriana ratificó esta semana la sentencia de ocho años de cárcel para el expresidente por corrupción, lo que le inhabilita para participar en política durante los próximos 25 años. Este sin embargo, no es el único proceso que tiene activo en su país.

Los planes del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para regresar a su país tendrán que aplazarse un poco más. Esta semana la justicia ecuatoriana ratificó la sentencia de ocho años de cárcel en su contra por su presunta participación en un caso de corrupción, lo que le inhabilitaría para participar en política durante los próximos 25 años.

El expresidente, radicado en Bélgica desde 2017, es señalado por la justicia de haber liderado el entramado de corrupción denominado “Sobornos 2012-2016”, en el que funcionarios recibieron sobornos a cambio de entregar contratos durante su gobierno.

El expresidente, quien gobernó el país desde 2007 al 2017 y que en la actualidad reside en Bélgica, ha considerado este y otros procesos abiertos en su contra como una “payasada”.

El Espectador le explica algunas claves del caso que tiene en vilo a Ecuador.

¿De qué se trata el caso “Sobornos”?

El exmandatario izquierdista fue juzgado en ausencia por su presunta participación en una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht. La Fiscalía ha acusado a Correa de liderar esta “red ilegal”.

En el caso también fueron procesadas otras 17 personas, entre ellas exministros, una asambleísta, empresarios y el exvicepresidente Jorge Glas, que cumple desde 2017 una pena de seis años de cárcel por recibir coimas de la constructora brasileña Odebrecht.

Además los condenados deben pagar 14,7 millones de dólares como “reparación integral” al Estado, según la resolución divulgada por la Corte Nacional de Justicia.

¿Cuál fue la supuesta participación de Correa?

El exmandatario fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria. Un cuaderno con anotaciones suyas sobre los movimientos de dinero, así como correos electrónicos y archivos de Excel sirvieron de base a la Fiscalía para estructurar la investigación y sustentar el primer juicio por el que fue condenado el expresidente en Ecuador.

Correa alega que se trató de un préstamo de un fondo partidista, y dice ser objeto de una persecución política del presidente Lenín Moreno -su exaliado y exvicepresidente- con complicidad de jueces.

“Aunque es difícil de creer, era de esperarse. “Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”, escribió Correa en su cuenta de Twitter.

Qué bajo ha caído “justicia” ecuatoriana!

Esta es p. 622 sentencia de apelación del “juicio del siglo”

Son tan mediocres, que ni siquiera escriben bien mi nombre, y la prueba “madre”...$6.000 de préstamo!

Si no arruinaran vidas, causaría hasta risa#LosCorruptosSienpreFueronEllos pic.twitter.com/311jJ5Az2h — Rafael Correa (@MashiRafael) July 22, 2020

¿Cómo va el proceso judicial?

En abril pasado, un tribunal condenó a Correa a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política, por su supuesta participación en el delito de cohecho, condena ahora ratificada en segunda instancia.

La sentencia ratificada también ordena la pérdida de los derechos de participación política para todos los condenados por 25 años, lo que podría representar el fin de Correa.

Sin embargo, Correa todavía tiene opciones de salvarse, aunque parecen remotas por cómo se ha desarrollado la investigación en su contra. La sentencia, de ser refrendada en tercera y última instancia, impedirá a Correa volver a participar en la política de su país dado que, en su caso, la condena es por cohecho.

Los otros problemas del expresidente

Correa también afronta una orden de prisión por su supuesta participación en el secuestro de Fernando Balda, un político opositor en 2012. El juicio por este caso está suspendido pues el exgobernante no puede ser juzgado en ausencia por ese delito.

Pero además de esto, Correa se quedó sin partido, pues el organismo electoral de Ecuador suspendió el domingo a su movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), junto a otras tres organizaciones políticas, y no podrán participar en los comicios de febrero de 2021.

Correa, que reside en Bélgica y que por ley no podría presentarse como candidato presidencial, ha indicado que le gustaría postularse a la Vicepresidencia de la República.