Congresista de EE.UU. se disculpa por foto sexualmente explícita difundida por Twitter

AFP

Un diputado del Congreso de Estados Unidos se disculpó este miércoles por una foto sexualmente explícita difundida en internet, señalando que se equivocó en la manera de buscar relaciones sexuales consentidas con mujeres.

En la foto aparece el integrante de la Cámara de Representantes, el republicano Joe Barton, desnudo en una pose de índole sexual. La imagen apareció en Twitter esta semana y desde entonces circula en la red.

Estados Unidos es testigo ahora de un flujo casi interminable de revelaciones sobre hombres poderosos y de renombre de la política, los medios y el entretenimiento, señalados por mujeres de conducta sexual impropia, desde manoseos hasta violación.

Las denuncias alcanzaron al venerable legislador demócrata y decano de la Cámara de Representantes, John Conyers, y al senador de su partido Al Franken.

Pero Barton, un republicano que representa al estado de Texas, separó su caso del resto.

"Mientras estaba separado de mi segunda esposa, previo al divorcio, tuve relaciones sexuales con otras mujeres adultas mayores", dijo el congresista de 68 años y dos veces divorciado.

"Todas fueron consensuadas. Esas relaciones acabaron. Siento no haber tenido un mejor criterio entonces. Siento haber decepcionado a mis electores", añadió.

En una entrevista con The Texas Tribune, el legislador dijo que aún evaluaba sus próximos pasos, pero un vocero dijo a The Dallas Morning News que Barton no tenía planes de renunciar.

Una foto similar del excongresista Anthony Weiner, que apareció en su cuenta de Twitter en 2011, fue el principio de su caída política.

Weiner fue sentenciado a 21 meses en una prisión federal en septiembre por enviar mensajes de carácter sexual a una menor.