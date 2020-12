El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, señaló que el acuerdo era por aproximadamente US $900 mil millones. Esto significa menos de la mitad del paquete promulgado en marzo, cuando los legisladores federales aprobaron US $2 billones en ayuda para enfrentar la emergencia económica que dejó la pandemia. Este nuevo paquete se distribuye en US $748 mil millones en fondos para seguro de desempleo y US $160 mil millones para ayuda estatal y local.