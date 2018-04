Corea del Norte anuncia el fin de sus pruebas e instalaciones nucleares

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, anunció la suspensión de los ensayos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas.

"A partir del 21 de abril, Corea del Norte detendrá los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", informó Yonhap citando a la agencia de noticias norcoreana KCNA. "El Norte cerrará instalaciones de pruebas nucleares en el norte del país para demostrar su promesa de suspender los ensayos nucleares", añadió la misma fuente.

"Como se ha comprobado la efectividad de las armas nucleares, no necesitamos llevar a cabo más ensayos nucleares o lanzamientos de prueba de los misiles de medio o largo alcance o de los misiles balísticos intercontinentales", declaró Kim en un mitin del partido gobernante.

En noviembre de 2017 el régimen norcoreano anunció que había probado con éxito su misil Hwansong-15. Los hechos fueron anunciados por Ri Chun-hee, la presentadora que tradicionalmente hace este tipo de anuncios en la televisión norcoreana y quien afirmo que con la prueba su país “ finalmente alcanzó el gran objetivo histórico de completar la fuerza nuclear del estado, el objetivo de convertirse en una potencia con misiles”.

La prueba del Hwansong-15, que según el régimen de Kim Jong-Un era capaz de alcanzar cualquier punto del territorio estadounidense, significó nuevos paquetes de sanciones económicas descritas por el régimen como “un acto de guerra”.

La tensión empezó a disolverse con la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. El evento deportivo recibió una delegación deportiva y diplomática procedente de Corea del Norte que incluía a Kim Jong-Yo, hermana menor del mandatario norcoreano.

Pocos días después, el régimen norcoreano recibió a varios delegados del Gobierno surcoreano que, a su regreso, anunciaron la disposición de Kim Jong-Un para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El anuncio sobre el fin de las pruebas nucleares llega en la semana en que el mandatario estadounidense dio a conocer que el ex director de la CIA, Mike Pompeo, había mantenido una reunión secreta con el líder del régimen norcoreano.

Recientemente, también se dio a conocer que el presidente surcoreano Moon Jae-in estableció una línea telefónica directa con su homólogo en el norte, en la antesala del histórico primer encuentro entre mandatarios, a finales de abril.

Kim Jong-.Un también se reunirá con el mandatario estadounidense, aunque la fecha de la cita entre ambos mandatarios todavía no se ha confirmado.

Después del conocer la noticia, el mandatario estadounidense se proinunció a través de su cuenta de Twitter, donde dijo que esperaba reunirse pronto con Kim Jong-Un y que son "buenas noticias para Corea del Norte y para el mundo"

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.