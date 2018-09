Críticas a Trump por negar balance de 3.000 muertos en Puerto Rico por huracán María

El presidente de EE.UU., Donald Trump, suscitó hoy el rechazo tanto de demócratas como de republicanos al afirmar en una serie de comentarios en Twitter que la oposición demócrata infló las estadísticas sobre la cantidad de personas fallecidas el año pasado por el huracán María en Puerto Rico.

"3.000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico", tuiteó Trump, quien aseguró, sin pruebas, que el número fue exageradamente manipulado por los demócratas para hacerle "quedar mal".

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...