Críticas a Trump por retuitear videos antimusulmanes

"Los británicos rechazan unánimemente la retórica sesgada de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: decencia, tolerancia y respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto", dijo el vocero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reenvió este miércoles videos con contenido antimusulmán, que inicialmente fueron publicados en Twitter por un grupo británico de extrema derecha.

Los videos, que llevan títulos rotundos como "Emigrante musulmán golpea a niño holandés en muletas", "Musulmán destruye estatua de la Vírgen María" y "Pandilla musulmana lanza a adolescente desde un tejado y le da una paliza de muerte", muestran violentas acciones de supuestos musulmanes.

En uno de los videos divulgados por Jayda Fransen, exlíder del grupo de extrema derecha Britain First (Gran Bretaña Primero), aparece un supuesto musulmán golpeando a un niño holandés en muletas, y en otra grabación se describe a una mafia islamista que empuja a un adolescente desde un techo.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP

— Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017