Cuando el populismo favorece la consolidación democrática

Para entender la historia política de la región es necesario hacer un repaso por el populismo en América Latina. Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, presenta su libro Anatomía Heterodoxa del populismo, un documentado estudio histórico que muestra cómo este fenómeno fue fundamental para consolidar la democracia.

Bajo determinadas circunstancias, el populismo favorece la consolidación democrática, pues estimula la participación ciudadana, entre otras cosas. Eso es lo que explica Mauricio Jaramillo Jassir en su libro Anatomía heterodoxa del populismo, cuyo lanzamiento será este m martes 6 de abril a las 5 de la tarde por Facebook (@politica.urosario).

Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, hace en su libro una revisión histórica y documental de los populismos latinoamericanos. Jaramillo, colaborador de El Espectador, ahonda en la historia de Rafael Correa en Ecuador, pero también hace un repaso por otros casos de populismos provocadores en la región.

¿Qué papel ha desempeñado el populismo en la política latinoamericana?

Ha sido importante en la historia por dos razones: en primer lugar porque fue una zona donde históricamente encontró terreno fértil y se expandió; esto no ocurrió en Europa, en donde sí se presentó el fenómeno, no trascendió.

¿Cuáles son los populismos que más han marcado a la región?

En América Latina fue importante el populismo porque los Estados se demoraron en consolidarse y la democracia se retrasó, por eso surgieron los liderazgos basados en el carisma y la conexión directa con la gente: muchas de las transformaciones se podían lograr solamente sobrepasando las instituciones. Eso hizo que desde los 30 y 40 surgieran nombres como Juan Perón, en Argentina; Brasil con Gétulio Vargas; en Perú con Velasco Ibarra, la región se volvió paradigmática para esto.

¿Y a Colombia?

Aquí ha sido menos permeada por el populismo, frente a otros países: la figura de Gaitán cuya carrera fue abruptamente interrumpida. Con Uribe fue un caso particular porque más que populismo hubo fue autoritarismo. Si bien han aparecido en el país no han podido trascender.

Un sello del populismo es rechazar la evidencia científica, no reconocer temas como el calentamiento global, culpar al inmigrante... etc- ¿Por qué el repunte del populismo en pandemia?

Sí hubo repunte, por ejemplo, Donald Trump, que tenía su reelección asegurada a comienzo de 2020 por el desempeño económico y políticas despreciables pero que atraen a un número considerable de ciudadanos. A Trump le pasó factura. Víktor Orban en Hungría se consolidó, pero la pandemia no provocó nuevos populismos, consolidó los que ya estaban. Ninguna plataforma populista a raíz de la pandemia se catapultó. No hubo ni repunte ni un desprestigio significativo del populismo.

¿Bajo qué condiciones el populismo favorecería la consolidación democrática?

El libro estudia es que la región se dieron varias atipicidades que convergieron. La democracia en la Región Andina a mediados de ellos 90 no se pudo profundizar; en Ecuador, por ejemplo, tuvo 9 presidentes en 9 años, en una noche tuvo 3; en Perú todo lo que pasó con Fujimori; en Bolivia hubo inestabilidad que llevó a la salida de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Entonces, en la región hubo muchos problemas después de la democracia, el populismo fue una respuesta para empujar esa consolidación. En los casos de Ecuador, Bolivia, la Venezuela de los primeros años del chavismo (después hubo una deriva autoritaria), en esos primeros años de populismo hubo una cultura democrática, participación política, eso reemplazó la apatía; las democracias promovieron la participación. Un fenómeno populista puede dinamizar la participación político y así se consolide la democracia.

Habla del modelo de Rafael Correa en Ecuador. ¿Cómo describir su gobierno?

Administró todo de manera populista; fue atípico porque no era un outsider de la política, era de los más preparados, Máster en Lovaina, doctorado en Illinois, catedrático de una universidad muy prestigiosa en Guayaquil, la San Francisco, entonces combinó la idea del Mesías y Salvador que apelaba a la refundación y resetear el sistema político. Sus ministros venían de la academia, con trayectoria en muchas carteras, entonces se trató de un populismo afincado en técnica, razón. Con Correa sobresalió el populismo por encima de la razón; hasta 2011 o 2012 cuando se aprobó la Nueva Constitución, hubo un populismo que favoreció la democracia, luego vino un retroceso importante.

Ecuador elige presidente este fin de semana y la sombra de Correa está presente. ¿Qué pasará si su delfín, Andrés Arauz, gana?

Si gana le va a pasar un poco a lo que le pasa a Alberto Fernández, en Argentina, y Luis Arce en Bolivia; hemos visto una izquierda moderada que regresa al poder moderada. Arauz no tendrá todo el poder, deberá llegar a consensos. Es decir, a Correa le puede pasar lo que a Cristina Fernández de Kirchner o Evo Morales, que hoy no tienen mayor influencia en los gobiernos de sus países.

¿Cuál es el costo del populismo para sociedades como la latinoamericana?

El costo es asimétrico porque en algunos casos me parece que ha tenido más beneficios. Ecuador y Bolivia, a mi juicio, fueron exitosos porque se generó una cultura política que no existía. En Venezuela la deriva autoritaria de Maduro no se le puede achacar al populismo por eso muy difícil hacer un juicio. El país dejó de ser democrático porque se abandonó ese discurso que tuvo Chávez hasta 2007-2008; después de eso cuando se habla de más poderes para el presidente, ampliar el periodo presidencial hay una desconexión con el populismo; y muere Chávez y llega la traición al populismo, que terminó derrumbando el bipartidismo, etc.

¿Promovió Donald Turmp el populismo en la región? Vemos en América Latina casos como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cómo entender estos fenómenos?

Son ejemplos del populismo políticamente incorrecto, el que divide todo entre buenos y malos, estos populismos son riesgosos; estos casos son preocupantes porque lo que se había logrado frente a minorías se ponen en tela de juicio.

¿Las redes y los nuevos medios parecen promover el ascenso de los populistas? ¿Cómo controlar eso?

Es muy difícil de cómo vigilar, contener las redes y nuevas tecnologías; en un principio se tenía la idea de que ayudaban a la democratización por el papel clave que jugaron en Túnez, la primera árabe; pero después de Trump y Bolsonaro lo que se ve es una instrumentalización muy grande y cómo los grandes conglomerados, que se nutren y participan de la política, usan esto a su favor y dañan la democracia; es muy difícil formar ciudadanos que no propaguen informaciones lesivas a la democracia; Europa es un buen ejemplo, las conquistas de la memoria, los derechos de las minorías hay una conciencia para no seguir propagando esto; Amanecer Dorado fue condenado en Grecia por apología a la violencia y el odio; ninguna región está protegida para eso. Los populismos incompatibles con la democracia, como los de extrema derecha, solo se detienen con ciudadanías informadas.