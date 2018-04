Hoy, Raúl Castro entrega la presidencia

“Cuba es más que los hermanos Castro”: Arturo López-Levy, exasesor del gobierno cubano

Alfred Davies

Cuba se prepara para el histórico relevo presidencial este jueves. La sesión en la Asamblea Nacional que comenzó ayer terminará con el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas, experto en política latinoamericana y estadounidense, ex analista político del gobierno cubano entre 1992 y 1994, analiza el futuro de La Habana.

¿Cuál es el legado de la familia Castro?

Los Castro son la cabeza de un grupo de revolucionarios que tienen el poder desde 1959. La salida de Raúl significa el cambio de esa generación. Además, internacionalmente y particularmente en Estados Unidos, había legislaciones que definían la política dirigida a Cuba no como una política dirigida al país, sino a dos personas: Fidel y Raúl Castro. Ahora hay una oportunidad de reconsiderar esta estrategia, abandonada por Obama en 2015, pero restaurada por la administración de Donald Trump.

¿Cambiará la política de EE.UU. hacia Cuba?

Hay una oportunidad para el cambio. La legislación, la Ley Helms-Burton o la llamada Ley de Libertad, en ciertos artículos define la política hacia Cuba por las necesidades particulares de Fidel y Raúl. Ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de tener una política dirigida a un país. Cuba, su economía, su sociedad, su política, es mucho más que los hermanos Castro.

¿Qué papel jugará Raúl Castro tras la sucesión presidencial?

Creo que Raúl intentará jugar un papel parecido al de Fidel durante la primera transición de Fidel a Raúl Castro. Quiere ser mediador o estabilizador en la sucesión presidencial. El nuevo presidente carecerá de credenciales revolucionarias, además de un dominio fuerte sobre el partido y las fuerzas armadas.. No creo que Raúl Castro tenga la intención de controlar de forma excesiva, ni de jugar el papel de un tutor que siempre corrige al nuevo presidente. Será muy importante ver cómo contribuye Raúl Castro a la sucesión de poder dentro del partido, de la generación revolucionaria a la próxima generación, porque se dice que Díaz-Canel tomará el control del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, pero no tomará automáticamente el poder del Partido Comunista. No se sabe si en 2021 o antes, se convertirá en primer secretario del Partido.

¿Qué esperar de la presidencia de Miguel Díaz-Canel?

Creo que será un líder transaccional, intentará coordinar y mediar entre diferentes grupos de la élite cubana. No creo que será un líder transformativo, que lance un tipo diferente de reformas o adopte políticas que cambiarían el sistema que hay actualmente. Eso solamente podría pasar en una crisis, y no creo que sea el escenario más probable en la ausencia de un colapso económico.

¿Cuáles serán sus prioridades como presidente?

Creo que intentará implementar reformas que ya están acordadas por el consenso dentro de la élite cubana. Estas reformas no han sido implementadas a causa de una falta enorme de consenso en su secuencia y la manera de implementarlos. Por ejemplo, la creación de una nueva reputación, la descentralización de decisiones económicas, la creación de un mercado mayorista, o el adelantamiento de la apertura a los sectores privados pequeños y medianos

¿Cuba está lista para un nuevo presidente?

A mi parecer, el pueblo cubano está listo para una nueva presidencia y también para la implementación de los cambios proclamados en el sexto congreso del Partido. Mucha gente cree que las reformas avanzan demasiado lento y expresan preocupaciones sobre el retraso en la sucesión del poder de la generación revolucionaria a la nueva generación. No es normal que haya un grupo tan grande de personas mayores que todavía tiene el poder en el país. Una de las medidas más populares que se han mencionado en términos políticos es la introducción de un límite de mandatos: dos períodos para el próximo presidente y los que siguen. Muchas personas creen que la revolución, y toda Cuba, ha pagado un gran precio por los largos mandatos de líderes tras 1959.

¿Qué cambiará en el plano internacional?

Creo que, desafortunadamente, el vicepresidente Díaz-Canel ha tenido una proyección internacional muy limitada. A mi parecer, podrían haber hecho eso más temprano. De una perspectiva internacional, yo diría que Cuba tiene una diplomacia muy profesional, con un cuerpo diplomático relativamente grande en casi cada país del hemisferio occidental, incluyendo pequeños países en el Caribe. En América Latina creo que la posición de Cuba está todavía bastante fuerte. Eso no prevendrá la posibilidad de desacuerdos diplomáticos de vez en cuando con ciertos gobiernos de la derecha que tienen problemas ideológicos. Por ejemplo, la derecha y centroderecha chilena con un partido como el Partido Demócrata Cristiano que tiene un problema de identidad para expresar puntos de vista en contra el gobierno cubano en términos de derechos humanos. La relación con los países más importantes como Brasil, México y Colombia, en cuyo proceso de paz fue un mediador exitoso, no entrará en crisis a causa del cambio de presidente. En el caso de África es aún mejor, la presencia cubana allí es muy fuerte. En los países importantes en el sur como África del Sur donde Cuba tiene un muy buen embajador, y en Angola y el resto de los países subsaharianos no creo que habrá gran cambio. La relación con China y Rusia podría mejorar, porque han logrado una normalización; China quiere reformas orientadas al mercado, mientras que todavía sostiene la idea de un Estado de partido único.

¿Cómo abordar la crisis en Venezuela, un aliado muy importante de Cuba?

Podría ser un problema, no a causa del cambio de presidente en Cuba, sino por la situación en Venezuela. Es un factor crítico que podría ser un choque en Cuba. Mucha gente menciona la dependencia cubana de Venezuela, en el asunto de la energía y los 100.000 barriles de petróleo que Cuba recibe diariamente. No es una cantidad enorme en un contexto global, hay varios países que podrían proporcionarlos.