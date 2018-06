Cumbre con Corea del Norte es una "ocasión única", dice Trump

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este sábado que su encuentro con el líder Kim Jong Un es "una ocasión única" para lograr un acuerdo nuclear con Corea del Norte.

"Es una ocasión única", que "no volverá a ocurrir", dijo Trump en una conferencia de prensa antes de retirarse de la cumbre del G7 en la ciudad de La Malbaie, Canadá, para empezar su viaje rumbo a Singapur, donde el martes en la mañana prevé reunirse con Kim.

El mandatario se dijo "realmente confiado" antes de este encuentro y aseguró que hasta ahora Pyongyang ha "trabajado muy bien" con Estados Unidos.

"¿Cuánto tiempo hará falta para saber si son serios o no? Pienso que puede ser desde el primer minuto", afirmó.

"¿Quién sabe? Puede ser que no funcione. Hay una fuerte posibilidad de que esto no funcione", advirtió.

Al menos, agregó, "nos habremos reunido. Nos habremos visto. Y espero que nos apreciemos el uno al otro, que comencemos un proceso".

Singapur prepara los escenarios de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un

Con los arreglos florales impecables, las carreteras cercadas y varios secretos bien guardados, Singapur preparaba hoy los escenarios de la histórica cumbre del martes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que tiene en vilo a esta ciudad-estado asiática.



"Lo siento, no puede pasar", repetía pacientemente un guardia a cada periodista que se acercaba al hotel Capella, el lujoso complejo que el día 12 acogerá la primera reunión de la historia entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.



Al hotel de cinco estrellas, ubicado en la exclusiva isla de Sentosa, solo pueden acceder los huéspedes del establecimiento, cuyas 112 habitaciones -que oscilan entre los 500 y los 10.000 dólares por noche- ya estaban reservadas antes de que la Casa Blanca anunciara la sede del encuentro el pasado martes.



"No podemos dar detalles" sobre los preparativos para la cumbre, dijo a Efe el gerente general del hotel Capella, Fernando Gibaja.



"La confidencialidad de nuestros huéspedes y la seguridad son nuestra prioridad absoluta", añadió en un correo electrónico.



El complejo, formado por cuatro edificios de la época colonial británica y un ala moderna diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, está rodeado de una exhuberante selva, en la que se rumorea que los soldados ingleses enterraron un tesoro de plata durante la Segunda Guerra Mundial.



Esa densa vegetación será este martes una garantía de privacidad para Trump y Kim, pero hoy frustraba a los cámaras, reporteros y curiosos que se acercaron para observar el ambiente.



"Estaba intentando acercarme lo suficiente para ver algo y tomar unas fotos", explicó a Efe Jackson Brakebill, un joven estadounidense que trabaja en Singapur y está atento a la cumbre del martes porque la forma de gobernar de Trump le parece "hilarante".



A unos diez kilómetros al norte del Capella, otros dos hoteles de lujo atraían los flashes mediáticos, espoleados por los rumores de que allí se hospedarán Trump y Kim.



En las inmediaciones del Shangri-La, que acoge anualmente un foro de seguridad y en 2009 hospedó al entonces presidente de EEUU, Barack Obama, varios carteles advertían de controles de seguridad entre el domingo y el jueves, y un equipo retocaba las columnas de la entrada con pintura fresca.



Ese era, según varios informes de prensa, el hotel elegido por Trump y su delegación, pero las cosas estaban menos claras en cuanto al hospedaje de Kim.



En la entrada del hotel Fullerton, localizado en el centro, ondeaba una bandera norcoreana junto a la estadounidense, y algunos medios afirmaban que allí era donde quería quedarse Kim porque fue donde se alojó la semana pasada una delegación de Corea del Norte.



Pero en los medios cobraba fuerza el rumor de que el líder norcoreano se hospedaría en el Saint Regis, un lujoso establecimiento situado a menos de un kilómetro de distancia del hotel que supuestamente acogerá a Trump.



El sábado por la tarde, un equipo hacía obras en el garaje de ese hotel bajo los focos de los cámaras de televisión, que montaban guardia tras circular la noticia de que había aterrizado en la isla un avión procedente de Pyongyang, en el que se rumoreaba que había viajado parte de la delegación norcoreana.



Kim, cuya fecha de llegada a Singapur se desconoce todavía, está muy preocupado por su seguridad en este viaje, el más largo que ha hecho desde que llegó al poder en 2011.



Los norcoreanos también estaban inquietos por las facturas del hotel, aunque al menos dos entidades, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) y la compañía estadounidense HotelPlanner.com, se han ofrecido para sufragarlas.



Si finalmente se queda en el Saint Regis, Kim podrá disfrutar de una extensa colección privada de arte, que incluye obras de los españoles Pablo Picasso y Joan Miró, y tiene en la entrada una escultura del colombiano Fernando Botero.



Esta semana se instaló en el vestíbulo un arreglo floral formado por anturios, una planta tropical de hoja roja que, casualmente o no, adorna también la entrada del hotel de Trump.