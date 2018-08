Decenas de muertos y heridos por bombardeo contra un bus con niños en Yemen

Decenas de personas resultaron muertas o heridas por un bombardeo contra un autobús que llevaba niños en la provincia yemení de Saada (noroeste), según informó la Cruz Roja yemení.



Un hospital apoyado por la Cruz Roja recibió "docenas de muertos y heridos" después del ataque contra el vehículo que trasladaba a los menores a su paso por el mercado de la ciudad de Dahian, en el norte de Saada, dijo el organismo internacional en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p