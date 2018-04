Ayer comenzó la campaña para las presidenciales en Venezuela

“Desconfiamos de la candidatura de Henri Falcón”: Tomás Guanipa

Jesús Mesa

El próximo 20 de mayo Venezuela se enfrentará a unas elecciones presidenciales inusuales. Ante las críticas de la oposición y la comunidad internacional, el presidente Nicolás Maduro adelantó las fechas de los comicios y se perfila como el favorito por encima de su principal contrincante, Henri Falcón, quien en el pasado militó en el chavismo.

La candidatura de Falcón es una de las preocupaciones de Tomás Guanipa, diputado y secretario general de Primero Justicia, el partido más grande de la oposición venezolana. En su visita a Colombia, el político maracucho habló con El Espectador sobre las elecciones, la fiscal Luisa Ortega y el papel que tiene la comunidad internacional para sacar a Venezuela de la crisis.

Usted estuvo en la Cumbre de las Américas y habló con varios dirigentes de la región. ¿Qué le dejó su visita a Lima?

Lo primero que hay que aclarar es que no es cierto que Venezuela no fue invitada a la cumbre. El que no fue invitado fue Maduro, pues algunos miembros de la Asamblea asistimos para promover el aislamiento. A pesar de que el tema de la corrupción era el central, el tema de Venezuela estuvo vivo en la cumbre. Hay un consenso en el hemisferio sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro en la crisis que está viviendo el país.

¿Ese aislamiento tiene algún efecto?

Es que ya es un gobierno aislado, y no porque los países lo hayan determinado, sino porque su ejecutoria ha violado las libertades en Venezuela. Ese proceder ha hecho que muchos países tomen posición frente a la farsa electoral del próximo 20 de mayo. A partir de ese día Maduro es un presidente desconocido para la comunidad internacional. Con una elección que para nadie va a ser legítima.

Ya que habla de las elecciones, ¿la oposición invitará a votar o promoverán la abstención?

Mire, nosotros en Primero Justicia hemos sido siempre voceros de la participación electoral. El abstencionismo es peligroso, pues en 2005 hubo una fuerte campaña que impulsó el no ir a votar e hizo que el chavismo asumiera las mayorías en la Asamblea Nacional. Creemos que el voto es el camino y el mejor ejemplo fue en 2015, cuando conseguimos las mayorías en el Parlamento. Pero estas elecciones son diferentes y por eso esta vez promoveremos que no salgan a votar.

¿Por qué son diferentes?

Porque no hay garantías. Cuando ganamos la Asamblea Nacional en 2015 dejamos en evidencia al gobierno, que con la maquinaria electoral y toda la ventaja no logró la mayoría. A partir de allí, Maduro y sus secuaces decidieron no hacer elecciones libres. Las de este 20 de mayo, por ejemplo, son unas elecciones en las que el resultado está cantado. Así no vale la pena ir a las urnas. Nosotros hemos promovido el voto cuando sabemos que, incluso contra la corriente, el voto se puede imponer. No vamos a ser legitimadores.

Pero en las elecciones de gobernadores hubo muchas críticas por parte de algunos sectores de la oposición…

Como le dije, dentro de la oposición hay muchas corrientes y una de ellas invitaba a no participar en esos comicios. Nosotros participamos porque creíamos que el voto se iba a imponer al fraude, como efectivamente se dio. Logramos 18 gobernaciones, pero solo nos fueron reconocidas 5, que ahora son 4 gracias a que el gobernador electo del Zulia, Nicolás Guanipa, no quiso juramentarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.

¿Pero no cree que fue un error haber acudido a esas elecciones regionales?

No. Yo creo que teníamos que quemar ese cartucho. Si el voto se hubiese impuesto sobre el fraude electoral habríamos ganado las 18 gobernaciones, pero también quedó en evidencia que los procesos electorales en Venezuela son fraudulentos. Estoy seguro que teníamos que ir a las elecciones para dejar en evidencia al gobierno.

Entonces, ¿por qué en octubre sí y en mayo no?

Porque es una torpeza acudir a unas elecciones en las que el resultado está cantado y por eso la Unidad Democrática no está participando en este proceso. Pero le digo, quienes sí lo están haciendo es gente que quiere convertirse en una posición cercana y colaboracionista con el gobierno.

¿Se refiere usted al candidato Henri Falcón?

Sí. Desde la Unidad vemos con profunda desconfianza la candidatura del señor Falcón. Hemos visto muchos casos de chavistas que ingresan a las filas de la oposición para luego regresar al oficialismo. Creemos que es un gran error por parte de Falcón legitimar al gobierno, porque esto es darle la espalda a todos los venezolanos que están sufriendo. De hecho, en los círculos políticos ya se habla de un posible gobierno de coalición en el que Falcón podría ser vicepresidente o miembro del gobierno de Maduro.

Pero la fiscal Luisa Ortega también hizo parte del chavismo en algún momento…

Tiene razón, pero no podemos olvidar que es también la fiscal legítima. Nosotros tuvimos que asistir a diferentes audiencias en las que no compartimos los juicios de la fiscal, pero hoy vemos que las recientes acciones de Ortega han requerido de una gran valentía. Cuando el gobierno de Maduro asume un carácter dictatorial y decide desconocer a la Asamblea es cuando ella asume una posición crítica, algo con lo que nosotros nos sentimos reconciliados. Porque aquí lo importante es que cuando llegue el cambio no se le puede pasar factura a todo el mundo. Ojalá el ejemplo de Luisa Ortega hubiese sido replicado por las cabezas de las instituciones en Venezuela.

A la oposición se le acusa de no ser muy cercana al pueblo, ¿por qué cree que esto pasa?

Sí. Yo creo que si una autocrítica debemos hacernos es que debimos haber escogido un líder a través de una elección primaria. Esto permite que la oposición se amalgame, haya una unidad de criterio y que haya una conducción clara. Digo esto sin desconocer que la MUD es un movimiento muy plural, donde confluye gente con pensamiento de derecha e izquierda. Por eso, ahora estamos construyendo el llamado Frente Amplio por la Venezuela Libre, que busca congregar no solo a los partidos políticos, sino también a la Iglesia, a los gremios y a ciudadanos que no se sienten identificados con ningún partido, pero que quieran un cambio en Venezuela.

La oposición venezolana ha estado bastante activa en países con procesos electorales como México y Colombia. ¿Qué ganan con estas giras?

Es que el problema de Venezuela ha excedido sus fronteras y es hoy un problema de América Latina. El germen de Venezuela se puede replicar en la región, porque a veces se dice que nunca se va a llegar a la situación actual. Pero eso decíamos nosotros en 1998. El populismo y el autoritarismo están presentes en todos nuestros países y a veces el revanchismo contra el sistema político termina afectando la democracia. Nosotros no viajamos a México o a Colombia para decirles por quién votar. Solo contamos nuestras experiencias. y evidenciamos los peligros que tiene el populismo para una sociedad democrática