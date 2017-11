Destacados colombianos mencionados en Paradise Papers

Alianza El Espectador - Connectas*

Unos 13.4 millones de registros guardados en 19 jurisdicciones offshore fueron filtrados este domingo en una de las mayores filtraciones del periodismo, apodada Paradise Papers. En algunos de estos documentos se exponen los lazos entre Rusia y el multimillonario secretario de comercio del presidente estadounidense Donald Trump, los negocios secretos del principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense Justin Trudeau y los intereses offshore de la reina de Inglaterra y más de 120 políticos de todo el mundo. (Lea aquí: Paradise Papers, la nueva filtración de documentos secretos en el exterior)

Los documentos filtrados muestran cuán profundamente se entrelaza el sistema financiero offshore con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber y otras compañías globales que evitan pagar impuestos mediante maniobras de contabilidad cada vez más imaginativas. En los datos filtrados aparecen los vínculos offshore de más de una docena de asesores de Trump, miembros del gabinete y grandes donantes. (Lea aquí: Gabriel Silva Luján, el hombre global)

Los nuevos archivos provienen de dos firmas de servicios offshore, con sede en Bermuda y Singapur: Appleby y Asiaciti Trust. Las documentos fueron obtenidas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y una red de más de 380 periodistas en 67 países. Más de 200 colombianos figuran en los documentos. Estos son algunos de los más destacados:

Juan Carlos Esguerra

Juan Carlos Esguerra, exministro de Defensa. /Archivo El Espectador

Exviceministro de Comunicaciones (1974), exministro de Defensa (1995), exembajador de Colombia en EE. UU. (1997), dos veces juez ad hoc de la Corte Interamericana de DD. HH. (2004 y 2006), excandidato a fiscal general de la nación (2010) y exministro de Justicia (2011). Entre 2003 y 2010 prestó sus servicios como abogado a la sociedad Haneside Limited, propiedad de cuatro familias, incluyendo los Kling Mazuera, empresarios del sector de la construcción. Según un correo de Appleby, se sorprenden que “Juan C. Esguerra” haya recibido dividendos sin ser accionista. Esguerra dijo que debe ser un error, pues nunca fue accionista. Su único pago recibido fue por sus honorarios como abogado, con un monto de alrededor de US$6.000, debidamente declarados en Colombia. En situación similar, en Paradise Papers aparece Carlos Urrutia Valenzuela, exembajador de Colombia en Estados Unidos, quien en un período figura como apoderado de la sociedad Haneside Limited.

Jorge Alberto Uribe Echavarría

Jorge Alberto Uribe Echavarría, exministro de Defensa. / Archivo El Espectador

Exministro de Defensa (2003- 2005) en el gobierno de Álvaro Uribe. Donante y asesor del comité financiero de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Expresidente de la firma de seguros Delima Marsh. Figura como cliente de Appleby desde 1999, cuando se constituyó en Bermudas la sociedad Socol Investments Ltd., donde fue accionista junto a Ernesto de Lima Le Franc, presidente de la Organización Delima. También figura como miembro de la junta de la compañía Invercol Limited, creada en 1999 en Bermudas con un capital de US$120 mil. Según documentos de Paradise Papers, la sociedad se fusionó en 2009 con Invercol 2 Limited. Ante la consulta de esta investigación, el empresario dijo que sólo respondería ante las autoridades que así lo requirieran.

María Margarita ”Paca” Zuleta

La exdirectora de Colombia Compra Eficiente María Margartia "Paca" Zuleta. / Archivo El Espectador

Exviceministra de Justicia (2002), exzarina anticorrupción (2004) y exdirectora de Colombia Compra Eficiente (2012). En el sector privado fue socia de la firma Brigard & Urrutia. Según Paradise Papers, la abogada Zuleta fue apoderada de la sociedad Haneside Limited, de la familia Kling Mazuera. Además, fue la que firmó la recompra de las acciones de Glencore a Xstrata, a través de la sociedad Damila, mediante un complejo esquema off shore, que le daría importantes beneficios a esta empresa en Colombia.

Haneside Limited

Haneside Limited fue creada en la Isla de Man, el 25 de agosto de 1999. Entre sus dueños está la familia Kling Mazuera, empresarios de la construcción. Según sus accionistas, Haneside es un vehículo de inversión que garantiza seguridad. Hoy Haneside es dueña del ocho por ciento de las acciones de Alpina y, según documentos de Appleby, habría recibido seis millones de dólares en dividendos entre 2010 y 2015. En los documentos de Paradise Papers se menciona la intención de sus dueños de transferir acciones a sociedades en Islas Caimán para amortiguar el impacto de la reforma tributaria de 2014. Voceros de los accionistas dijeron que están al día en sus impuestos, pues acogieron la “normalización mediante declaraciones presentadas en 2016”. Entre los colombianos relacionados a esta sociedad sobresalen el ex ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra; el ex embajador ante Estados Unidos, Carlos Urrutia; y la ex directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita ‘Paca’ Zuleta. (Lea aquí: La maniobra con la que Glencore planeaba pagar menos impuestos en el país)

Los dividendos de Ajover S.A.

‎Elis Douer y Albert Douer, empresarios del sector textil, comandan Ajover S.A. Correos de Appleby muestran que la firma de abogados de Nueva York Loeb Block & Partners facilitó, entre 2014 y 2015, el envío de US$700.000 en dividendos de Ajover a una red de sociedades offshore: Royalton Investments, en Isla de Man; Dijon Corporation y Marsanne Limited, en Islas Vírgenes Británicas, y Lowell Trust, en Bermudas. Se hizo por “razones de impuestos locales”.

La firma de abogados apuró a Appleby para que el dinero fuera transferido antes del 31 de diciembre de 2014, un día antes de entrar en vigencia la reforma tributaria en 2015. El dinero debía llegar a una cuenta Davivienda en Panamá, pero Appleby lo recibió en sus cuentas. Después admitió que fue una “violación de nuestros procedimientos”. Ajover S.A. no respondió las solicitudes de información planteadas por la alianza informativa El Espectador y CONNECTAS.

Orionis Corporation

Empresario vallecaucano, exgerente de Amalfi S.A. y hoy propietario de Azurita S.A. Según documentos de Paradise Papers, junto a Consuelo Scarpetta Gnecco, fue directivo y beneficiario de la sociedad Orionis Corporation, incorporada en abril de 2011 por Appleby en las Islas Británicas. Fue traspasada a otra sociedad el 28 de diciembre y su estado actual es cerrado. Esta familia fue mencionada en los Swiss Leaks como unos de los 286 clientes colombianos con cuentas secretas en el banco HSBC. A través de su abogada, Manuela Echavarría, el empresario dijo a esta investigación que no habla de sus sociedades y aclaró que “ha participado de inversiones en el exterior, como es legítimo y usual que ocurra, con total transparencia y cumpliendo con todas las obligaciones tributarias”.

Interbolsa y Tribeca

Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, y Luc Gerard, cofundador de Tribeca. / Cortesía Semana y Archivo El Espectador

La empresa protagonista de uno de los descalabros financieros más sonados del país, también aparece en los Paradise Papers. Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa, condenado por el descalabro de la comisionista de bolsa, aparece como miembro de junta de dos sociedades: Tribecapital Internacional Management I Ltd, registrada en 2007, y Tribeca Partners Overseas, constituida en 2008. Ambas situadas en Islas Caimán. Luc Gerard, socio fundador de Tribeca, también aparece en los documentos como directivo.

De acuerdo con registros de Paradise Papers, Jaramillo renunció como director de esas juntas en septiembre de 2014, un año antes de que lo sentenciaran por el fraude que afectó a más de 1.000 personas. Sin embargo, Jaramillo afirmó a esta investigación, que su participación en esas sociedades fue como presidente de Interbolsa S.A y no a título personal. “A raíz de mi retiro de la presidencia de Interbolsa no se me permitió sacar información, por lo que no dispongo de los archivos para contestar sus preguntas. A estas alturas de la vida, no confío en mi memoria”, respondió.

Por su parte ,Luc Gerard también es cliente activo de Appleby con las sociedades Tribecapital International Management Ltd, Tribecapital International Fund I LP y Tribeca Fund III Ltd. El fundador de la firma Tribeca explicó que, ante “solicitudes de inversionistas internacionales que no querían invertir directamente en un fondo de capital privado en Colombia”, ese fue el camino escogido. “Todas las declaraciones que se tienen que hacer tanto en Colombia como en el extranjero se han hecho de conformidad con las leyes”, agregó.

