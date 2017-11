Destituido presidente catalán, a declarar ante la justicia

Agencia Afp

Además, la jueza instructora ordenó el pago en un máximo de tres días de una fianza conjunta a los catorce investigados de 6,2 millones de euros. En caso de no hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes.

Varios de los catorce integrantes del gobierno catalán destituido, entre ellos Carles Puigdemont, se encuentran desde el lunes en Bruselas, adonde acudieron para poder actuar "con libertad y con seguridad", según explicó el líder independentista en una rueda de prensa este martes.

El fiscal general del Estado español presentó una querella contra ellos, ahora aceptada por la Audiencia Nacional, acusándolos de rebelión y sedición, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente, por impulsar un proceso de secesión en esa región del noreste de España.

El parlamento catalán proclamó el viernes una república independiente de España, pero ésta no se ha desplegado ante la rápida intervención del gobierno español, que tomó el control de la administración regional.

En su argumentación, la jueza explica que a pesar de las reiteradas prohibiciones judiciales, el gobierno catalán "continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

Si bien Puigdemont aseguró que con su viaje a Bruselas no busca escapar de la acción judicial, también afirmó que no volvería a España hasta que no pueda tener un proceso judicial con garantías de imparcialidad, acusando al fiscal de "deseo de venganza".

La causa contra Puigdemont y su gobierno se unió a otra abierta contra los líderes de las dos principales asociaciones independentistas, ANC y Omnium, que se encuentran en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

El jueves y el viernes también deben comparecer ante la justicia en Madrid, en este caso ante el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros dirigentes de la cámara regional, acusados también de rebelión y sedición por permitir la declaración de independencia.