Detener la violencia contra mujeres y niñas, cuota pendiente en Latinoamérica

EFE

La situación de muchas mujeres y niñas en América Latina que a diario sufren todo tipo de violencia por su género es la cuota pendiente en una región con las tasas más altas de crímenes machistas, pese a que en varios países el feminicidio ya está tipificado como delito.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana organizaciones y movimientos nacionales e internacionales como la ONU, realizan diferentes actividades para exigir políticas más duras para combatir este flagelo, que en 2016 dejó 1.998 mujeres muertas.

Bajo la consigna "Que nadie se quede atrás: pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas", la ONU inicia mañana una campaña que se extenderá hasta el 10 de diciembre para combatir "una de las más devastadoras violaciones de los derechos humanos".

Según estadísticas del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, durante 2016 Honduras fue el país con mayor número de feminicidios al registrar 466 muertes, con una tasa de 10,2 casos por cada 100.000 mujeres.

Le sigue El Salvador, con 371 casos; Argentina, con 254; Guatemala, con 211, y República Dominicana, con 188, mientras que los países en los que menos muertes se han registrado son Costa Rica (14), Uruguay (24), Panamá (26), Paraguay (32) y Nicaragua (44).

En Latinoamérica solo en 15 países existen leyes contra el feminicidio y Argentina es la única nación con una ley de homicidio agravado por razones de género.

La ONU en Honduras propuso impulsar "un pacto social" contra la violencia machista, lo que incluye reconocer este tipo de ataques como violaciones de derechos humanos en el país, donde unas 190 mujeres han muerto en el segundo trimestre de este año.

El presidente dominicano, Danilo Medina, instó a reflexionar sobre la violencia "sin treguas" que se vive en perjuicio de mujeres y niñas, que en lo que va de año ha dejado unas 80 fallecidas.

En Colombia según datos oficiales, en 2016 hubo 731 casos de feminicidio, mientras que entre enero y octubre de este año la cifra ya va en 748 muertes.

Además, datos del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica constatan que un total de 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano, el 91,6 % de ellas mujeres.

En México cada día son asesinadas siete mujeres y 6 de cada 10 han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según cifras oficiales.

En Guatemala, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, se adhirió a la campaña "He For She", para perseguir "una sociedad donde las mujeres tengan más participación" y "mejores oportunidades de la administración pública".

La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, denunció la "abominable" violencia que ejercen las pandillas en contra de las mujeres, que en ocasiones las lleva a la esclavitud y lamentó los 411 asesinatos registrados entre enero y septiembre de este año.

La Defensoría de Costa Rica señaló que entre 2010 y 2016 se recibieron 326.881 solicitudes de medidas de protección, que representan un promedio de 132 por día.

El Gobierno de Panamá planteó la necesidad de un trabajo mancomunado en las áreas de prevención, educación y atención a las víctimas, para "romper el círculo vicioso de la violencia" contra las mujeres en el país, donde este año se sancionó la ley que introduce el delito del feminicidio.

Al menos 254 mujeres fueron víctimas de un feminicidio en Argentina en lo que va de año, lo que revela que una mujer es asesinada cada 30 horas, según la asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró un centro de emergencia para las mujeres, con el cual se busca bajar los índices que señalan que se cometen diez feminicidios al mes.

Una mujer muere cada tres días víctima de la violencia machista en Ecuador y cada día 28 menores y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual, señaló la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, quien recordó que el Gobierno presentó un proyecto de ley para erradicar "tanta saña contra las mujeres".

En Chile según datos oficiales, ya son 36 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de este año, de las cuales cinco son extranjeras, además, se han contabilizado otros 65 casos de feminicidio frustrados.

El Gobierno paraguayo implementará el próximo mes una ley para la protección integral de las mujeres, ya que en lo que va de año se han registrado 38 muertes, con el agravante de que varias de las víctimas justifican que su pareja les golpee si cometen determinados actos.

En Uruguay se lanzó una campaña para sensibilizar a la población contra el micromachismo, que son los comportamientos masculinos que buscan reforzar la superioridad sobre las mujeres, mientras el país está conmocionado por el asesinato de dos menores de edad esta semana.

Brasil registra al menos ocho asesinatos diarios contra mujeres por razón de su sexo entre marzo de 2016 y el mismo mes de este año, según datos oficiales, que señalan el reporte de 2.925 denuncias por feminicidio.