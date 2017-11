Detienen a hombre que amenazó a Macri mediante Facebook

EFE

Un hombre fue detenido en la periferia de Buenos Aires acusado de amenazar al presidente argentino, Mauricio Macri, a través de la red social Facebook, informaron este martes fuentes oficiales.

El acusado, de 28 años y de nacionalidad argentina, fue detenido en su casa en la localidad bonaerense de Bernal, por orden del juez federal Ariel Lijo.

"No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", aseguró la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

El hombre está acusado de haber amenazado por las redes sociales al presidente Macri y a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el 28 de agosto pasado.

"No me va a pagar nada Macri, es porque no le importa que mate a su hija... No lo voy a matar, lo voy a torturar y voy a arrancarle los dedos del pie y mano, diente por diente y ojo por ojo...", advertía una de las amenazas a través de la red social Facebook.

En otro mensaje, a través de la misma red, advertía: "Macri Vidal...voy a matar a sus hijos...".

A raíz de este hecho, personal de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Publicas de la Policía Federal, comenzó las pesquisas, que incluyeron el cruce de datos y tareas de campo.

Según informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado, la "minuciosa investigación permitió identificar al autor de las intimidaciones", que fue detenido y a quien se decomisaron un ordenador portátil documentación de importancia para la causa.

En los últimos meses han sido varias las detenciones por motivos similares, la última el 31 de octubre, cuando se arrestó a un hombre de 47 años que dijo "voy a matar a Macri" en abril pasado durante una llamada a la línea de emergencias policiales del país.