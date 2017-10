Detienen a pastor evangélico en Perú e incautan 13 propiedades

agencia Efe

El empresario y pastor evangélico peruano Vicente Díaz Arce fue detenido este viernes en una gran operación realizada en Lima por la Fiscalía y la Policía Nacional contra el delito de lavado de activos, en la que también se incautaron 13 propiedades, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior señaló, en un comunicado, que Díaz Arce fue encontrado escondido en el cuarto de motores de la piscina de una vivienda del distrito limeño de Surco, que hoy fue intervenida por agentes policiales por orden del Ministerio Público.

Sobre el también pastor evangélico pesaba desde octubre pasado una orden de captura dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó 36 meses de prisión preventiva tras vincularlo con una red de corrupción dirigida por el abogado Rodolfo Orellana, quien está preso desde 2014.

Según las investigaciones policiales, Díaz Arce y su esposa, Elizabeth Palomino Córdova, presuntamente lideraban una organización criminal dedicada a la apropiación ilícita de inmuebles mediante la estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación agravada.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, declaró a los periodistas que los métodos de apropiación que emplean estas organizaciones criminales implican procesos arbitrales fraudulentos, suplantación de identidad y uso de documentos falsos, simulación de deudas y creación de empresas de fachada.

"No existe posibilidad de que alguien actúe como organización criminal si no hay colusión de terceros, si no hay corrupción de funcionarios, si no hay gente que ayuda para que esto se produzca" remarcó.

La Policía Nacional precisó que en la operación participaron unos 160 agentes y permitió la incautación de 13 inmuebles, 12 en Lima y otro en la provincia sureña de Cañete, con un valor total aproximado de 40 millones de soles (12,1 millones de dólares).

Sin embargo, el exmagistrado Javier Villa Stein, abogado de la familia de Díaz Arce, declaró a la emisora RPP Noticias que la operación "es un embuste, una farsa" porque, según dijo, su defendido nunca estuvo vinculado a la red de Orellana.

Aseguró que el empresario ya tenía un patrimonio millonario "desde hace 40 años" porque es dueño de dos galerías comerciales en el distrito limeño de La Victoria y de la casa de Surco.

"Esta es una farsa de la cual se pedirán cuentas oportunamente", remarcó.

La agencia oficial Andina precisó que Díaz Arce es pastor de la iglesia evangélica Restaurando Vidas, ubicada en la zona comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, y tiene un libro biográfico titulado "El Jefe, de ambulante a magnate".