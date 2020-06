Discriminación contra los indígenas: el racismo olvidado en América

Las masivas protestas contra el racismo de las últimas semanas, originadas en Estados Unidos, no incluyeron a una de las poblaciones más afectadas en América: la indígena. Durante décadas vivieron profundas desigualdades y ahora, con la pandemia, su situación empeoró.

El pasado 4 de junio, poco más de una semana después de la impactante muerte de George Floyd en manos de un oficial de policía blanco en Mineápolis, Estados Unidos, la Policía de Canadá recibió una alerta en el estado de New Brunswick para revisar una residencia. Al llegar encontraron a Chantel Moore, una mujer indígena de 26 años, supuestamente con un cuchillo en sus manos, según testigos. Le dispararon y murió allí. A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, pocos la lloraron y la noticia pasó casi que inadvertida. Sin embargo, algunos miembros de su comunidad denunciaron que el problema de fondo era el mismo que en su vecino del sur: el racismo.

Seis días más tarde un video mostró un violento arresto al jefe de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, Allan Adam, quien fue arrojado al suelo y golpeado por el oficial. La comisionada de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), Brenda Lucki, afirmó: “A lo largo de nuestra historia y hoy no siempre hemos tratado a las personas de otras razas e indígenas de manera justa”.

PUBLICIDAD

Hasta en un país como Canadá, que proyecta una imagen inclusiva, se presenta racismo hacia las comunidades indígenas. Así lo aseguró a este diario Joan Holmes, consultora de investigación de la historia de los indígenas en el país.

“Es una historia larga, y recientemente, en los 10 o 20 años, la gente ha comenzado a hablar sobre el tema. Es muy difícil, porque nosotros no pensamos como una sociedad abierta y compasiva. No enviamos al ejército para sacar a los indígenas y poder cortar los árboles, sino que les damos un pequeño pedazo de tierra, sin oportunidades para los niños y niñas, y cortamos todos los árboles a su alrededor”.

Le puede interesar: Sigue la guerra de las estatuas: remueven monumento de Cristóbal Colón en San Francisco

Holmes, además, afirmó: “Si antes los indígenas vivían en una situación de desventaja, la pandemia los ha afectado de forma desproporcionada. Muchos de ellos no confían en el sistema de salud, en parte porque han tenido malas experiencias y otros están en áreas donde no hay buen acceso a la salud. Este país necesita una Policía que se acerque y que los conozca. Los últimos asesinatos se han dado en condiciones en las que no es claro el crimen, por lo que hay mucho trabajo que hacer”.

PUBLICIDAD

La discriminación y la invisibilización de las comunidades indígenas son un problema sistemático y latente no solo en Canadá, sino en todo el continente americano, donde las tasas de pobreza, desigualdad, hambre y desnutrición están disparados dentro de estos grupos. Al menos así lo han advertido diferentes organizaciones internacionales, como la ONU, que en medio de la pandemia del COVID-19 pidieron a los gobiernos responder frente al virus de igual manera para todos, eso con tal de evitar que la brecha se agrande. “Muchos pueblos indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso y a menudo inaccesibles. Incluso, antes de esta crisis experimentaban desventaja”.

Basta tener en cuenta el último informe de la Organización Mundial para el Trabajo, en el que se asegura que el 30 % de los indígenas de Latinoamérica y el Caribe, que representan el 8,5 % de la población total de la región, viven en la pobreza extrema.

“Las estadísticas oficiales reflejan como tendencia general una invisibilización casi uniforme de los casos de COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos países con alto porcentaje de indígenas entre sus habitantes. La ausencia de datos desagregados por etnia se observa en los cuatro indicadores que deben atender los servicios de salud: personas contagiadas, personas activas, personas recuperadas y personas fallecidas”, asegura el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe (Filac).

PUBLICIDAD

En Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y Brasil la situación de las comunidades indígenas siempre ha sido difícil, pero ahora en tiempos de pandemia es crítica. Hasta hace unas semanas la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) afirmaba que se habían confirmado 679 contagiados y 40 indígenas muertos en esa zona, triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Además, el pasado viernes un tribunal de Ecuador dispuso que el Ministerio de Salud busque y atienda a indígenas amazónicos waoranis afectados por el coronavirus, ante el temor de que la pandemia sea catastrófica para ellos.

Un operativo similar llevó a cabo Brasil el pasado jueves, al enviar a las Fuerzas Armadas para una misión sanitaria de combate al coronavirus en el Vale do Javarí, un territorio indígena del estado del Amazonas que abriga la mayor concentración del mundo de indígenas no contactados. El gobierno de Jair Bolsonaro anunció que en la misión había 23 médicos para reforzar la asistencia sanitaria a las 7 mil personas que viven en la región.

PUBLICIDAD

Adolfo Millabur, alcalde de la ciudad chilena de Tirúa, sabe que la discriminación y la invisibilización hacia las comunidades indígenas no son un fenómeno nuevo, visibilizado por la pandemia, sino todo lo contrario, pues es algo que compone las estructuras políticas y económicas de los países americanos.

“En Chile es tradicional que los pueblos originarios hayan sido marginados y siempre excluidos, incluso en el relato verbal. En el ámbito político, los pueblos originarios solo se usan para poder justificar y quedar bien ante la población, pero nunca hacerlo en concreto. La Constitución Política de Chile no contempla ni una coma o un artículo, nada que se refiera a los pueblos originarios”, dijo Millabur a El Espectador.

Eso sí, el alcalde de esta población chilena cree que ante la crisis sanitaria, que no hizo otra cosa que destapar aún más la desigualdad, las comunidades mapuches de Chile tienen mucho que aportarle a la sociedad occidental. “Hemos tenido que enfrentar como pueblos originarios, periódicamente, imposiciones filosóficas y antropocnéntricas. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, y ante esta crisis tenemos una reserva de conocimiento con la que podemos aportar. No en imponer estilos de vida, sino a proponer formas nuevas de convivencia”, dice.

PUBLICIDAD

Ver más: Protestas contra el racismo: la guerra de las estatuas

Bolivia es otro de los países que cuentan con una enorme población indígena que logró aumentar su participación política durante la presidencia de Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, desde su polémica salida el año pasado, Simón Freddy Condo Riveros, indígena quechua miembro del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas, aseguró a El Espectador que en el país ha resurgido la discriminación con la “destrucción de símbolos patrios, como los de la Whipala”.

“Desde la llegada de Jeanine Áñez se busca destruir los símbolos patrios como la Wiphala (reconocido por la CPE), los policías comprometidos con los golpistas arrancan de sus uniformes el símbolo de la Wiphala. También dicen que sacaron a la Pachamama del Palacio y volvió la Biblia y se inicia una persecución, encarcelamiento a líderes campesinos, indígenas y de comunidades interculturales y, se instala un Estado de terror, porque el amedrentamiento no solo es a los líderes, sino que se extiende a sus familias”, aseguró Condo.

PUBLICIDAD

Ahora, con la llegada de la pandemia su situación estaría empeorando, pues los indígenas en la periferia de las ciudades no tienen conocimiento del virus y se resisten a confiar en el gobierno, liderado por Jeanine Áñez.

“Este es un claro ejemplo de discriminación, sabiendo que la mayoría de la población es indígena y no existe un afiche, tríptico o publicación en idioma originario, muchos de los locutores, presentadores de radio y televisión de programas en idioma aymara, quechua, guaraní y otros fueron echados a las calles. Intenta borrar o aminorar la presencia indígena en el Estado y los medios de comunicación estatales y privados”.